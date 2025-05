A deputada estadual Ana Perugini, coordenadora da Frente Parlamentar do Sistema Cross na Assembleia Legislativa de São Paulo, se reuniu na tarde de terça-feira (29) com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília, para falar das ações da frente e pedir apoio ao governo para melhoria da regulação de serviços no estado e redução do tempo de espera por exames, cirurgias e tratamentos realizados pelo SUS.

Ana Perugini aproveitou a oportunidade para parabenizar o ministro pela posse e entregar um ofício com relato do trabalho da frente parlamentar instituída para propor medidas que aprimorem o sistema utilizado pela Secretaria Estadual de Saúde para organizar o atendimento no estado.

O colegiado foi lançado em junho de 2023, em Campinas, e já promoveu audiências públicas para diagnosticar as realidades regionais em Hortolândia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste e São Paulo.

Descentralização

A coordenadora da frente parlamentar enfatizou a necessidade de descentralização da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) e de transparência no sistema.

“Temos uma central unificada na capital e a falta de referência e recursos para o atendimento nos municípios. Além disso, não há transparência; os pacientes não sabem quando serão atendidos e os secretários de Saúde sequer tem conhecimento do número de vagas disponíveis para cada especialdade”, pontuou a deputada.

Após ouvir a deputada, Padilha afirmou que o ministério já está trabalhando na mudança das regras de regulação no país.

“Assumimos o Ministério da Saúde agora e determinados, junto ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), a instituição de um grupo de trabalho para rever a política de regulação. Vamos construir uma nova portaria adequada aos dias atuais”, disse o ministro.

O ministro Alexandre Padilha parabenizou a deputada pelo trabalho na coordenação da Frente Parlamentar do Sistema Cross e pelo compromisso histórico com o fortalecimento do SUS.