A servidora Andresa Furian, assessora de gabinete da Presidência da Câmara de Nova Odessa, assumiu interinamente a Direção Geral do Legislativo entre os dias 22 e 29 de outubro, durante o período de licença não remunerada para assuntos particulares do diretor titular Lucas Camargo.

A designação reforça a continuidade do trabalho administrativo e técnico desenvolvido pela atual gestão, liderada pelo presidente da Câmara, vereador Oséias Jorge.

Em sua segunda vez à frente do cargo, Andresa agradeceu a nova oportunidade e destacou o compromisso com a equipe e com o Legislativo.

“É uma honra poder contribuir mais uma vez com a Direção Geral da Câmara. Agradeço pela confiança e sigo comprometida em dar continuidade ao trabalho sério e responsável que o grupo vem desenvolvendo sob a liderança do presidente Oséias Jorge”, afirmou Andresa.

O diretor Lucas Camargo elogiou a atuação da servidora e ressaltou a importância da cooperação entre os membros da equipe.

“A Andresa é uma profissional extremamente dedicada e comprometida. Tenho plena confiança no trabalho dela e de toda a equipe. Essa transição reforça o espírito de colaboração que marca nossa gestão”, destacou Lucas.

Os dois integram o grupo de trabalho do presidente Oséias Jorge, que tem priorizado a valorização dos servidores e a eficiência administrativa na Câmara Municipal. As alterações nos cargos não representam custos ao Legislativo.

