Faltam 2 dias para o 2º Feirão do Emprego de Sumaré; evento tem mais de 60 empresas confirmadas
A Prefeitura de Sumaré realiza, na próxima quinta-feira (23), a segunda edição do Feirão do Emprego de 2025, que reunirá cerca de 60 empresas parceiras e promete gerar milhares de oportunidades de trabalho para os moradores da cidade.
O Feirão busca aproximar empresas e candidatos, facilitando o acesso ao mercado de trabalho e ampliando as chances de contratação na cidade. O evento reúne grandes empresas de renome nacional, além de agências de recrutamento e consultorias de RH.
Entre as empresas confirmadas estão:
- Ambipar Group
- Assaí Atacadista
- Atacadão
- Auto Viação Ouro Verde Ltda
- Blue Health
- BRK Ambiental
- Brovália Indústria e Comércio Ltda
- Carpediem Consultoria
- Cofema Atacadista LTDA
- CVX Grand Brasil
- Danlex Serviços Ltda
- Desktop
- Divimax Indústria e Comércio de Vidros e Espelhos Ltda
- Drogal Farmacêutica
- Eflex
- Embrasatec
- EMS Farmacêutica
- EvoEstágios Sumaré e Hortolândia
- Fitas Progresso
- FVB Construção e Sinalização de Trânsito
- Goodbom Supermercado
- Grupo A Executiva
- Grupo Arpoador
- Grupo RT
- Havan Sumaré S/A
- Honda Automóveis do Brasil
- Hopi Hari
- Leroy Merlin
- Mercado Livre
- MR Mix Brasil
- Pastifício Selmi S.A.
- Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) Campinas – Guardinha
- Poupe Supermercados
- Protect – EPI e Uniformes
- Radar Comunicação Visual
- RHCAMP / RH Brasil
- RHADAR Recursos Humanos
- RHF Talentos Campinas / Metropolitana
- Rocell Transportes Ltda
- Sherwin-Williams do Brasil Ind. Com. Ltda
- Somma RH
- Super Estágios
- Supermercado São Vicente
- Tecvent Tecnologia em Ventilação Industrial Ltda
- Valdirebe Bolos e Salgados Ltda
- Verzani & Sandrini
- VRH Consultoria
Durante o evento, os participantes poderão entregar currículos, participar de entrevistas e obter informações sobre os processos seletivos de cada empresa. O feirão contará ainda com o apoio das equipes do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, responsáveis pela coordenação da ação e pelo suporte aos candidatos.
O prefeito Henrique do Paraíso destacou que o Feirão reforça o compromisso da administração municipal com a geração de oportunidades e o fortalecimento da economia local.
“Nosso trabalho é abrir caminhos para que os sumareenses encontrem oportunidades reais de emprego e crescimento. O Feirão é um exemplo disso, pois ele aproxima quem está em busca de uma vaga das empresas que estão contratando. Sumaré é uma cidade que acredita nas pessoas e trabalha para o desenvolvimento de todos”, afirmou o prefeito.
O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou a importância social da iniciativa.
“Ver tantas empresas reunidas, oferecendo vagas e acreditando no potencial da nossa população, é motivo de orgulho. Esse evento representa esperança e recomeço para muitas famílias, e mostra que Sumaré segue avançando na geração de empregos”, destacou Andre.
Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, reforçou a parceria entre o setor público e a iniciativa privada.
“O Feirão é fruto de um trabalho conjunto, feito com diálogo e confiança. As empresas acreditam no talento do nosso povo, e nós acreditamos na força de quem quer trabalhar. É uma ação que transforma vidas e movimenta o desenvolvimento da cidade”, completou o secretário.
A Prefeitura de Sumaré recomenda que os interessados cheguem com antecedência, organizem seus documentos e aproveitem a chance de conversar diretamente com recrutadores e empresas.
Serviço
2ª Edição – Feirão do Emprego
Data: 23 de outubro de 2025 (quinta-feira)
Horário: das 9h às 14h
Local: Clube Recreativo de Sumaré – Avenida Rebouças, nº 863, Centro
O que levar: currículo atualizado, documentos pessoais e disposição para cadastro e entrevistas no local.
