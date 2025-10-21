Faltam 2 dias para o 2º Feirão do Emprego de Sumaré; evento tem mais de 60 empresas confirmadas

A Prefeitura de Sumaré realiza, na próxima quinta-feira (23), a segunda edição do Feirão do Emprego de 2025, que reunirá cerca de 60 empresas parceiras e promete gerar milhares de oportunidades de trabalho para os moradores da cidade.

O Feirão busca aproximar empresas e candidatos, facilitando o acesso ao mercado de trabalho e ampliando as chances de contratação na cidade. O evento reúne grandes empresas de renome nacional, além de agências de recrutamento e consultorias de RH.

Entre as empresas confirmadas estão:

Ambipar Group

Assaí Atacadista

Atacadão

Auto Viação Ouro Verde Ltda

Blue Health

BRK Ambiental

Brovália Indústria e Comércio Ltda

Carpediem Consultoria

Cofema Atacadista LTDA

CVX Grand Brasil

Danlex Serviços Ltda

Desktop

Divimax Indústria e Comércio de Vidros e Espelhos Ltda

Drogal Farmacêutica

Eflex

Embrasatec

EMS Farmacêutica

EvoEstágios Sumaré e Hortolândia

Fitas Progresso

FVB Construção e Sinalização de Trânsito

Goodbom Supermercado

Grupo A Executiva

Grupo Arpoador

Grupo RT

Havan Sumaré S/A

Honda Automóveis do Brasil

Hopi Hari

Leroy Merlin

Mercado Livre

MR Mix Brasil

Pastifício Selmi S.A.

Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) Campinas – Guardinha

Poupe Supermercados

Protect – EPI e Uniformes

Radar Comunicação Visual

RHCAMP / RH Brasil

RHADAR Recursos Humanos

RHF Talentos Campinas / Metropolitana

Rocell Transportes Ltda

Sherwin-Williams do Brasil Ind. Com. Ltda

Somma RH

Super Estágios

Supermercado São Vicente

Tecvent Tecnologia em Ventilação Industrial Ltda

Valdirebe Bolos e Salgados Ltda

Verzani & Sandrini

VRH Consultoria

Durante o evento, os participantes poderão entregar currículos, participar de entrevistas e obter informações sobre os processos seletivos de cada empresa. O feirão contará ainda com o apoio das equipes do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, responsáveis pela coordenação da ação e pelo suporte aos candidatos.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que o Feirão reforça o compromisso da administração municipal com a geração de oportunidades e o fortalecimento da economia local.

“Nosso trabalho é abrir caminhos para que os sumareenses encontrem oportunidades reais de emprego e crescimento. O Feirão é um exemplo disso, pois ele aproxima quem está em busca de uma vaga das empresas que estão contratando. Sumaré é uma cidade que acredita nas pessoas e trabalha para o desenvolvimento de todos”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou a importância social da iniciativa.

“Ver tantas empresas reunidas, oferecendo vagas e acreditando no potencial da nossa população, é motivo de orgulho. Esse evento representa esperança e recomeço para muitas famílias, e mostra que Sumaré segue avançando na geração de empregos”, destacou Andre.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, reforçou a parceria entre o setor público e a iniciativa privada.

“O Feirão é fruto de um trabalho conjunto, feito com diálogo e confiança. As empresas acreditam no talento do nosso povo, e nós acreditamos na força de quem quer trabalhar. É uma ação que transforma vidas e movimenta o desenvolvimento da cidade”, completou o secretário.

A Prefeitura de Sumaré recomenda que os interessados cheguem com antecedência, organizem seus documentos e aproveitem a chance de conversar diretamente com recrutadores e empresas.

Serviço

2ª Edição – Feirão do Emprego

Data: 23 de outubro de 2025 (quinta-feira)

Horário: das 9h às 14h

Local: Clube Recreativo de Sumaré – Avenida Rebouças, nº 863, Centro

O que levar: currículo atualizado, documentos pessoais e disposição para cadastro e entrevistas no local.

