Prefeitura promoverá 7º HortoPet no próximo sábado

Ação disponibilizará banhos gratuitos, além de orientações sobre como cuidar dos animais de estimação em Hortolândia

Leia + sobre diversão e arte

Se você mora em Hortolândia e tem animalzinho de estimação, anota aí na agenda. A Prefeitura promoverá, no próximo sábado (25/10), o 7º Hortopet, evento voltado ao bem-estar animal. A ação, em parceria com instituições privadas, acontecerá no período da manhã, das 9h às 12h, no OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), que fica na Rua Bolívia, 290, no Jd. Santa Clara do Lago II.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, serão disponibilizados diversos serviços gratuitos.

Confira:

Banho,

Massoterapia,

Feirinha Pet de adoção responsável,

Orientação com auxiliar de Medicina Veterinária sobre como cuidar da saúde do animal de estimação.

Quem está em busca de um amigo animal poderá encontrá-lo na “Feirinha Pet”, de incentivo à adoção consciente e responsável, que acontecerá durante o evento.

Segundo o DPBEA (Departamento de Bem Estar e Proteção Animal), quem deseja adotar um animalzinho precisará dos seguintes documentos:

RG (Registro Geral),

CPF (cadastro de pessoa física) e

comprovante de endereço atualizado.

Além da documentação, será necessário levar coleira e guia para cães, e caixinha de transporte para gatos.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, durante o 6º Hortopet, em maio de 2024, foram dados 15 banhos e realizados 100 atendimentos veterinários. Aproximadamente 400 pessoas passaram pelo OAPE, durante o evento.

SERVIÇO:

Ação “HortoPet”

Data: sábado (25/10)

Hora: 9h às 12h

Local: OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), Rua Bolívia, 290, Jd. Santa Clara do Lago II

Ações do evento: Banho, Massoterapia, Auxiliar de Medicina Veterinária, Feirinha Pet, Stand de parceiros.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP