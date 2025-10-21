Palco Aberto encerra programação com o Bloquinho Animadinho e prepara agenda cultural de novembro
O Palco Aberto – Mês das Crianças em Santa Bárbara d’Oeste será encerrado com muita alegria neste domingo (26). Com entrada gratuita, o Bloquinho Animadinho se apresentará a partir das 16 horas no Parque dos Ipês, misturando marchinhas tradicionais com músicas infantis em ritmo carnavalesco, convidando crianças e adultos a entrarem na folia.
O Palco Aberto é realizado em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural e viabilizado pelo Fundo Municipal de Cultura, e promove o acesso à cultura e valoriza artistas locais, oferecendo ao público momentos de lazer, arte e integração nos espaços públicos da cidade.
Durante outubro, o público pode conferir diversas apresentações gratuitas. O mês começou com a narrativa oral “Buuu… Medinho”, de Thiago Gonçalves de Oliveira, no Parque dos Ipês, e com o espetáculo teatral “A Floresta Mágica e o Livro Perdido”, da Trupe Dona Formiga, no Parque dos Jacarandás.
Na sequência, o grupo Casa Dois João apresentou a peça “Histórias de Montar: Qual seu vaso?” no dia 11, e o espetáculo de dança “Encontro das Princesas”, de Dário Souza, encantou o público no dia 12. Já nos dias 18 e 19, o NAC – Núcleo Artístico Corpus apresentou “Alinhavando” no Parque dos Ipês, e Hellen Chiquetto levou a magia de “As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel” ao Parque dos Jacarandás.
O Palco Aberto segue com uma programação diversificada em novembro, último mês do projeto, reunindo música, dança, poesia e teatro. Confira:
Novembro
08/11 – 16h | Parque dos Jacarandás – Narrativa Oral – Poeta Júlia Motta – Cenopoesia: A Palavra em Manifesto
09/11 – 16h | Parque dos Jacarandás – Hip Hop – Will Masca – Batalha do CEU
15/11 – 16h | Parque dos Ipês – Música – Samba do Negro Silva – Samba Raiz
16/11 – 16h | Parque dos Ipês – Música – Flavinho no Pagode – Pele Preta
29/11 – 16h | Parque dos Jacarandás – Música – Projeto Samb’Ajuda – Samba e Raiz
30/11 – 16h | Parque dos Ipês – Música – Robson Cruz e Banda
Locais
Parque dos Ipês – Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte
Parque dos Jacarandás – Rua do Estanho, s/nº, Mollon
Entrada gratuita
