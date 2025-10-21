Americana: Secretaria de Esportes abre inscrições para o Gigantinho Futsal

Leia + sobre esportes

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, abre, nesta quinta-feira (23), as inscrições para a segunda edição do Gigantinho Futsal, campeonato que incentiva a prática esportiva entre crianças e adolescentes e fortalece o esporte de base no município.

As equipes interessadas devem comparecer à sede da Secretaria, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico), a partir das 8h30. O endereço é Rua Sergipe, 230 – Jardim Colina.

Também será realizada uma reunião com os representantes das equipes para definição dos ajustes da competição. O torneio reunirá times das categorias sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14.

O secretário de Esportes, Márcio Leal, destacou o papel do campeonato na formação de novos atletas. “O Gigantinho Futsal é um verdadeiro celeiro de talentos. Muitos dos nossos atletas que hoje brilham no Gigantão começaram aqui. Nosso objetivo é oferecer oportunidade, lazer e aprendizado, fortalecendo o esporte de base em Americana”, afirmou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP