DAE finaliza manutenção na ETA e inicia normalização do abastecimento

DAE finaliza manutenção emergencial na ETA e inicia normalização do abastecimento

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana finalizou, por volta das 14h30 desta terça-feira (21), a manutenção emergencial na ETA (Estação de Tratamento de Água), que envolveu o requadramento da comporta do decantador 1 para correção de um vazamento.

Durante a execução dos trabalhos, a captação precisou ser reduzida para 650 litros por segundo, o que causou intermitência no abastecimento em diferentes pontos do município. Com a conclusão do serviço, a captação foi retomada em sua capacidade máxima de 1.350 litros por segundo e o sistema já está em processo de estabilização.

O reinício do bombeamento na ETA foi acompanhado pelo superintendente do DAE, Fábio Renato Oliveira, que esteve presente no local.

“Acompanhei de perto o andamento dos trabalhos e verificamos que era um serviço necessário, que teve o resultado esperado. Agora, com a conclusão, o sistema volta a operar de maneira normal e o abastecimento deve ser retomado gradualmente. Ainda vivemos um momento delicado, em razão da crise hídrica provocada pela falta de chuvas nos meses de agosto e setembro, mas seguimos trabalhando para amenizar os impactos na rotina da população”, destacou o superintendente.

Após o enchimento dos decantadores, previsto para durar cerca de duas horas, o tratamento de água voltará à plena capacidade. A normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa a partir das 18h30, podendo demorar um pouco mais em regiões mais altas da cidade.

