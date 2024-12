Anima Expo leva a magia da Disney ao Tivoli com exposição e atividades interativas

A partir do dia 09 de dezembro, quem passar pelo Tivoli Shopping poderá prestigiar a Anima Expo, evento que combina arte e criatividade e que, nesta edição, apresenta a magia da Disney. A mostra conta com desenhos selecionados por um júri e, ainda, criações exclusivas da artista e fundadora do Studio Ludco de Arte, Ludmila Costa, que é a organizadora da iniciativa.

Em sua quinta edição, a Anima Expo já se consolidou como parte do calendário cultural da região, celebrando a arte e a imaginação com diferentes temas ao longo dos anos, como super-herois e vilões da Marvel e DC até animações de estúdios renomados e o universo mágico de Harry Potter.

Neste ano, o tema escolhido foi o universo Disney, reconhecido por sua capacidade de conectar gerações. “Queria que todos brincassem juntos. Muitos dos desenhos antigos as crianças nunca ouviram falar, e muitos dos novos os mais velhos não conhecem. É uma forma de criar pontes entre as gerações”, explica Ludmila.

A Anima Expo contará com 30 obras, sendo 27 desenhos vencedores selecionados por um júri, em etapa anterior que aconteceu em Americana, e três criações exclusivas de Ludmila Costa. Entre as obras expostas, destaca-se uma peça premiada e apresentada pela artista em uma exposição internacional em Paris.

“A Anima Expo é uma oportunidade incrível de trazer a arte para mais perto do público e valorizar os artistas. Receber um evento tão inspirador como este reforça nosso compromisso de oferecer experiências que conectem as pessoas e proporcionem momentos de criatividade e aprendizado para toda a família“, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Cosplay e atividade especial

Além da mostra, a programação conta também, no dia 14, a partir das 19h, com uma iniciativa dedicada ao público. Na ocasião, os visitantes poderão acompanhar atividades de desenho, proporcionando momentos de aprendizado e diversão para todas as idades. Além disso, Ludmila receberá o público com o cosplay de Cruela, personagem da história “101 Dálmatas”.

A organizadora da Anima Expo reforça que mais do que encantar o público, a mostra tem como missão incentivar o desenvolvimento pessoal dos participantes. Segundo ela, o evento vai além da exposição de talentos, promovendo atividades que ajudam crianças e jovens a superar medos, desenvolver autoconfiança e interagir com diferentes públicos.

Artista tem obras premiadas internacionalmente

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, Ludmila Costa teve obras expostas na Espanha e na França. Este ano, participou de sua primeira exposição internacional em Madri, seguida pela apresentação da obra “Valentina” em Paris, que estará em exibição na Anima Expo no Tivoli Shopping.