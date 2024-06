Anitta veste Balmain no evento Vogue World em Paris

O Vogue World, que aconteceu neste domingo (23), reuniu mais de 500 artistas e celebridades na Place Vendôme, em Paris. Uma celebração de um século de moda e esporte, há pouco mais de um mês do início dos Jogos Olimpícos de Paris. A ideia do evento é relacionar o esporte e os cem anos da moda francesa. Entre as celebridades presentes a cantora Anitta roubou a cena ao surgir com dois looks icônicos da maison francesa Balmain. Para o evento ela elegeu um vestido icônico, desfilado na coleçao primavera-verão 24, encarnando a beleza e admiração da rosa traduzidos pelo savoir-faire da alta-costura do Balmain Atelier. Um modelo ombro a ombro com destaque para as rosas pretas artesanalmente bordadas. Já no after party a musa surgiu com um vestido preto da coleção resort 25, em efeito trompe l´oeil que significa enganar os olhos. A peça com shape de blazer estruturado cria a ilusão de estar sendo apenas colocado na frente do corpo. Ambas criações do diretor criativo da marca Olivier Rousteing, que imprimem o DNA irreverente da label parisiense. BALMAIN Shopping Cidade Jardim – av. Magalhães de Castro, 12.000, Morumbi, piso Térreo, tel: 11-3198-9471 Shops Jardins – rua Haddock Lobo, 1.626, 1º piso, tel: 11- 3298-8260