Plantas de aparência exótica atraem interesse e geram curiosidade

Nem tudo é exatamente o que parece ser. E quando pensamos na aparência de algumas espécies exóticas de plantas, essa frase faz todo sentido. Planta-Ovo, Coração-Sangrento e Flor-do-Beijo fazem parte desta lista de plantas que são popularmente chamadas por nomes que remetem a sua aparência nada comum.

O engenheiro agrônomo da Forth Jardim, Marcos Estevão Feliciano explica a origem, os cuidados e algumas curiosidades sobre elas:

Planta-Ovo

Com frutos que parecem ovos de galinha, a Planta-ovo é uma das espécies curiosas e que tem atraído o interesse dos amantes das verdinhas. Seu nome científico é Solanum ovigerum, uma planta nativa da Índia e que pertence a mesma família do jiló, da berinjela e do tomate. De pequeno porte, tem crescimento compacto, entre 30 e 50 centímetros, o que a torna ideal para espaços pequenos ou vasos.

As folhas verde-escuras são largas e levemente onduladas, que por si só já justificariam a sua utilização para fins ornamentais, além disso também tem uma florzinha solitária na cor lilás.

Clima e Luminosidade: prefere um clima quente a moderado, o ideal é deixá-la em um local onde receba muito sol, mas também sombra. Em regiões de calor intenso, deve ser protegida do sol direto, além disso também não tolera frio intenso.

Solo e Rega: gosta de um solo bem drenado e de preferência rico em matéria orgânica e a rega deve ser equilibrada. Prefere um solo ligeiramente úmido, mas não encharcado, pois o excesso de água pode prejudicá-la. O ideal é sempre deixar o solo secar entre as regas. Verifique a umidade tocando no solo.

Fertilização e outros Cuidados: opte por um fertilizante para hortaliças, mais rico em fósforo e potássio, como o 09 15 10 + macro e micronutrientes. E evite adubar demais, respeite sempre as orientações do fabricante. As podas também são indicadas de tempo em tempo, tanto para manter a sua forma compacta e deixar o ar circular, quanto para remover folhas mortas e doentes.

Curiosidades: cada planta produz cerca de 5 a 15 frutos (ovos) e isso acontece só uma vez durante o ciclo de vida da planta. Por isso quem desejar ter o fruto exóticos por mais tempo, deve sempre se programar e a cada floração, para plantar suas sementes novamente e esperar até o fruto da nova planta aparecer novamente.

Coração-Sangrento

A Lamprocapnos spectabilis (ou Dicentra spectabilis, como era chamada anteriormente) é conhecida popularmente como Coração-Sangrento. De origem asiática é uma planta perene que pode demorar alguns anos para chegar na sua aparência mais exuberante. A altura é de aproximadamente 50 cm e ela apresenta uma textura herbácea, podendo ser plantada em vasos ou canteiros.

Ela apresenta rizoma (tipo de caule), carnoso e horizontal, de onde emite os ramos e suas folhas são verdes, compostas em longos pecíolos. Mas a parte que mais chama a atenção, é sem dúvida a sua delicada flor, que são pêndulas em formato de coração (daí o nome popular).

Clima e Luminosidade: pode ser cultivada em regiões de clima temperado, subtropical e tropical de altitude. É uma planta de meia sombra, mas também aprecia luz direta do sol, desde que seja nas horas mais “frescas” do dia para não queimar a planta. Apesar de ser uma planta resistente ao frio, em locais com invernos rigorosos, pode ser necessário adicionar uma camada de cobertura morta ao redor da planta, para protegê-la.

Solo e Rega: também gosta de um solo bem drenado e rico em matéria orgânica e ph ideal para o solo é neutro a ligeiramente ácido. Já em relação a sua hidratação é indicado regar regularmente, especialmente nos períodos mais secos, evitando que o solo seque por completo. O ideal é manter o solo uniformemente úmido, mas não encharcado.

Fertilização e outros Cuidados: a indicação é adubar a planta mensamente na primavera e no verão, de preferência com um fertilizante orgânico como o Bokashi. Após a sua floração é indicado cortar as hastes de flores murchas para incentivar um novo crescimento, além de prolongar a temporada de florescimento.

Curiosidades: a forma original da flor apresenta pétalas externas róseas e as internas brancas, mas atualmente já é possível encontrar variedades nas cores, rosas, branca ou avermelhadas e de folhagem alaranjada. Deve ser mantida longe do alcance das crianças e dos pets, pois é uma planta tóxica.

Flor-do-Beijo

Já a Psychotria elata é uma planta nativa de regiões tropicais das Américas Central e do Sul, da família do café, sendo encontrada em estado selvagem nas florestas tropicais de alguns países como: Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Panamá e Jamaica. Trata-se de uma planta arbustiva, semilenhosa e florífera. Suas folhas são verdes escuras e lustrosas e a ramagem é avermelhada, ereta e ramificada. Ela também possui frutos, que são bagas ovais pequenas e azuis.

É conhecida popularmente como Flor-do-beijo ou ainda como lábios-de-mulher” ou “flor-lábio-vermelho”. O nome é justamente por conta da aparência da sua flor, que é bem similar aos lábios carnudos de uma mulher.

Trata-se de uma planta perene que pode crescer ente 1,5 a 3 metros de altura. É frequentemente usada como planta ornamental em jardins botânicos, mas também pode ser cultivada em vaso.

Clima e Luminosidade: por ser nativa de florestas tropicais, ela gosta de um clima quente e úmido. Precisa de luz indireta brilhante para se desenvolver bem, mas é necessário evitar exposição direta ao sol intenso, para não queimar as folhas.

Solo e Rega: solo rico em matéria orgânica e bem drenado, é o mais indicado para o seu cultivo. E quanto a rega é necessário manter o solo sempre úmido, mas não encharcado. Evite deixar o solo completamente seco por períodos longos, pois isso pode prejudicar a planta.

Fertilização e outros Cuidados: é indicado adubar a cada dois meses durante a primavera e o verão com fertilizante para frutas 12 05 15 + macro e micronutrientes. A poda também pode ajudar a manter a planta saudável (retirando ramos e folhas mortas), porém nuca faça isso durante o florescimento.

Curiosidades: a flor-do-beijo pode ser na cor vermelha ou rosa e a sua aparência peculiar é resultado de uma evolução adaptativa para atrair polinizadores como beija-flores e borboletas. Além de ser ornamental é uma planta que também é considerada para uso medicinal, principalmente entre povos nativos do Panamá e da Colômbia. Porém, também é uma planta que possui substância psicotrópicas, que se ingeridas em quantidades inadequadas também pode causar efeitos psicodélicos, além de intoxicação.

