A Celltrion Healthcare Brasil acaba de receber aprovação da Anvisa

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a comercialização do primeiro biossimilar de adalimumabe de alta concentração e livre de citrato, indicado para o tratamento artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, doença de Crohn (doença inflamatória do trato gastrointestinal), colite ulcerativa, psoríase em placas e hidradenite supurativa.

O medicamento com tecnologia biossimilar, também aprovado pelos órgãos reguladores de saúde da União Europeia e dos Estados Unidos, deve chegar ao mercado brasileiro a partir do primeiro trimestre do ano que vem em formato de caneta autoinjetora pré-preenchida, fornecendo uma alternativa de tratamento e maior conforto para os pacientes.

“Para a Celltrion Healthcare Brasil, ter a possibilidade de oferecer mais uma opção terapêutica, além das outras que virão em breve, representa a consolidação da empresa no país, além de fortalecer o interesse em oferecer aos brasileiros, medicamentos de ponta com maior acessibilidade”, alega Michel Batista, Executivo de Novos Negócios da filial brasileira da biofarmacêutica sul-coreana,.

A companhia prevê que vai submeter outros medicamentos em breve à aprovação da Anvisa, destinados ao tratamento de asma, osteoporose, edema macular diabético, além de soluções para doenças reumáticas e gastrointestinais.

Sobre a artrite reumatóide

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica que causa dor, inchaço e rigidez nas articulações. Aproximadamente 1% da população mundial sofre de AR, no entanto, a causa permanece desconhecida. Os sintomas da AR se desenvolvem devido a um sistema imunológico defeituoso que ataca células saudáveis, mas, até hoje, não se sabe por que o sistema imunológico se comporta dessa maneira. Embora não haja cura para a artrite reumatóide, o tratamento precoce, com medicamentos antirreumáticos modificadores da doença (DMARDs) e tratamentos biológicos, pode reduzir o risco de danos nas articulações e limitar o impacto da doença.

