Anvisa autoriza novo produto que ajuda a engravidar

Aprovado pela Anvisa, o lubrificante íntimo Conceive Plus acaba

de chegar oficialmente ao Brasil. O produto aumenta em até três vezes as chances de gravidez porque cria condições adequadas para a concepção, equilibra o pH da vagina e aumenta o tempo de sobrevivência dos espermatozóides, entre outros benefícios. O produto está à venda em aproximadamente 300 farmácias das redes Drogaria São Paulo e Pacheco (e também no e-commerce dessas redes), além de disponível para compra nas lojas online da Droga Raia, Drogasil e por meio do site www܂conceiveplusbrasil܂com܂br.

Com formulação exclusiva composta por íons de cálcio e magnésio e com pH favorável para sobrevivência e locomoção dos espermatozóides, o produto é seguro e não possui restrições de uso, segundo o fabricante. “O Conceive Plus é o único lubrificante vendido no Brasil que cria as melhores condições para ampliar as chances de concepção. Ele permite que os espermatozoides sobrevivam por até 72 horas. Quanto mais tempo eles forem capazes de fecundar um óvulo, maior a probabilidade de coincidir com a ovulação da mulher no período fértil”, explica Carlos Alberto Dimarzio Filho, Gerente Geral da Euroart Import, importadora oficial do produto.

Ainda segundo Dimarzio, além da chancela da Anvisa no Brasil, e de órgãos internacionais, como o FDA (Food and Drug Administration) dos EUA, a eficácia do Conceive Plus foi comprovada por testes em laboratório. “Estudos científicos demonstram o quanto o produto é eficiente e realmente traz os resultados esperados. Mas, além disso, no mundo inteiro temos muitos relatos de casais que engravidaram após o uso do lubrificante”, afirma.

Indicado para casais saudáveis, o produto deve ser utilizado na região íntima de 10 a 15 minutos antes da relação sexual, podendo ser reaplicado sempre que necessário. “O Conceive Plus aumenta as chances de engravidar em até três vezes. Uma das vantagens é que a mulher e o homem podem utilizar o mesmo produto. Quando isso ocorre, os resultados podem ser ainda mais rápidos”, diz Bruno Jacon de Freitas, Gerente de Qualidade e Assuntos Regulatórios da Euroart.

Desenvolvido por médicos da Universidade de Harvard (EUA) e produzido na França pela Sasmar Farmacêutica desde 2009, o produto conta com uma formulação sem componentes irritantes ou quimicamente agressivos, justamente porque os ambientes internos da vagina e do útero são extremamente sensíveis.

Segundo o fabricante, além de ser um importante auxílio para engravidar, o lubrificante íntimo pode ser utilizado por mulheres que têm secura vaginal, sentem dor na penetração e que utilizam indutor de ovulação. Homens com pouco volume de esperma também podem fazer uso do produto.

Sobre a Euroart Import

Fundada na cidade de Campinas (SP), em 1999, a Euroart Import é referência na importação e distribuição de bens de consumo e trabalha com marcas premium e produtos diferenciados, capazes de proporcionar benefícios reais e qualidade de vida aos consumidores brasileiros. Atualmente, a empresa está sediada no Distrito Industrial de Indaiatuba, interior paulista.

Além da linha Conceive Plus, produto pioneiro e mundialmente reconhecido por sua eficácia e qualidade, a Euroart Import é também a distribuidora exclusiva dos produtos importados P&G e em seu portfólio conta com marcas como Fixodent, Tide, Aussie, Dawn, Cascade entre tantas outras.

