Anvisa suspende lotes do detergente Ypê por risco de contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, distribuição e o uso de mais de 360 lotes do lava-louças da marca Ypê. De acordo com a resolução 1.726, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (7/5), o motivo da suspensão seria a “identificação de desvio em resultado de análise de monitoramento de parâmetro de produção que ensejam potencial risco de contaminação microbiológica”.Foram suspensas todas as versões do detergente fabricadas nos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro do ano de 2022. A ação da Anvisa partiu de um comunicado da própria empresa quanto ao recolhimento voluntário do produto.

Confira todos os lotes afetados listados neste link do DOU.