Ao lado de Tikinho TK, Rafael fala do novo Complexo de Saúde no Mollon

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), ao lado do vereador Tikinho TK (DC), anunciou nas redes sociais esta semana, a construção de mais um dos Complexos de Saúde do seu governo. Dessa vez, o bairro que vai ganhar a unidade de saúde é o Mollon.

O espaço terá capacidade para atender ao menos 10 mil pessoas por mês e também contará com um Centro Odontológico.

Além de diversos consultórios, o Complexo terá salas para atendimento ginecológicos e pediátricos, sala de acolhimento, farmácia e sala de vacinas, além de salas para curativos, procedimentos, inalação e observação com leitos.

As regiões do Jardim Pérola e Jardim Europa já foram contempladas com uma unidade e os próximos bairros na programação são Jardim São Franscisco, Centro e o Mollon.