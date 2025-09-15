O vereador Juca Bortolucci protocolou Moção de aplauso ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Santa Bárbara d’Oeste, Tietê, Cerquilho e Jumirim (Sincomerciários) pela passagem de seus 34 anos de fundação, celebrados em 3 de setembro de 2025.

Fundado em 1991, o Sincomerciários representa atualmente mais de 10 mil trabalhadores do comércio em sua base territorial.

Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como entidade de defesa dos direitos da categoria, além de oferecer benefícios sociais e serviços gratuitos aos associados, como kits escolares, cestas natalinas, assessoria jurídica nas áreas trabalhista e previdenciária, convênios de saúde, educação e lazer, e até salões de estética e beleza.

O sindicato, filiado à Fecomerciários, também participa de eventos estaduais que valorizam os trabalhadores, como o Dia do Trabalhador, o Dia do Comerciário e o Encontro pela Valorização da Mulher. Sob a presidência de Valdeir Matheus Ribeiro, destaca-se ainda por conquistas importantes, como a lei municipal que regulamentou a abertura do comércio aos domingos e feriados, e pela manutenção de uma sede moderna e equipada para atender seus filiados.

Segundo o autor da moção, a homenagem reconhece a história de lutas, conquistas e a relevante contribuição social do sindicato ao longo de mais de três décadas.

Vereador recebe representantes da Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara

O vereador Celso Ávila recebeu, nesta segunda-feira (15), em seu gabinete, o maestro Leidson Barbosa e Elton Celestino, representantes da Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste (OFISB).

No encontro, foram discutidas as comemorações dos 10 anos da Orquestra, que ao longo da última década tem se destacado pelo trabalho cultural e educacional desenvolvido no município. Os representantes também solicitaram apoio do parlamentar para a viabilização de recursos que possibilitem a continuidade dos projetos musicais e de formação oferecidos pela OFISB.

Celso Ávila ressaltou a importância da Orquestra para a cidade, destacando o papel fundamental da música na valorização cultural, no acesso à arte e na formação de novos talentos. O parlamentar também se comprometeu a buscar apoio à filarmônica.

A reunião reforçou o diálogo para novas ações da entidade, garantindo que a população barbarense continue sendo beneficiada com apresentações, projetos e iniciativas culturais de qualidade.

