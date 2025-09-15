Setembro Amarelo: HM realiza programação com ações de conscientização

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está promovendo ao longo deste mês uma série de atividades em referência ao Setembro Amarelo, campanha nacional de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. A programação inclui rodas de conversa, oficinas e visitas do projeto “Patas que Curam”, destinadas a pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade.

Entre os destaques estão os encontros do projeto “Bate Papo com Café”, realizados no Jardim Terapêutico do hospital, com discussões sobre saúde mental em diferentes contextos, como adolescência em crise, uso de drogas, acolhimento em situações de risco e estratégias de fortalecimento da autoestima.

As atividades são conduzidas por psicólogos, psiquiatras, enfermeiros e demais profissionais da saúde, reforçando a importância do diálogo e do acolhimento em momentos de vulnerabilidade.

Programação

A programação contempla ainda oficinas de artesanato, ações da capelania hospitalar, práticas no Jardim Terapêutico e as visitas dos cães terapeutas do projeto “Patas que Curam”, que proporcionam momentos de bem-estar e descontração, contribuindo para a recuperação emocional dos pacientes.

Para a psicóloga do HM, Camila Peres, o Setembro Amarelo é uma oportunidade de ampliar o debate sobre saúde mental dentro do ambiente hospitalar. “Falar sobre sofrimento psíquico e acolher quem enfrenta dificuldades emocionais é essencial. Essas ações buscam fortalecer os vínculos, diminuir o estigma em relação à saúde mental e mostrar que ninguém precisa enfrentar a dor sozinho”, destacou.

Com a programação, o Hospital Municipal reafirma seu compromisso com a humanização do atendimento e com a promoção da saúde mental, em consonância com a proposta do Setembro Amarelo de ampliar a conscientização sobre a prevenção ao suicídio.

“O Setembro Amarelo é uma oportunidade de lembrarmos que a saúde mental precisa ser tratada com cuidado e prioridade. As ações realizadas neste período reforçam a importância da escuta, do diálogo e do acolhimento, mostrando que ninguém precisa enfrentar sozinho os momentos de dificuldade. Nosso compromisso é ampliar cada vez mais as iniciativas de prevenção e apoio, porque falar sobre o assunto pode salvar vidas”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Confira a programação:

16/09 – 14h – “Setembro Amarelo e desenvolvimento humano: saúde em cada fase da vida”

Psicólogas Jéssica Macedo e Lorraine de Pieri

17/09 – 14h – “Acolhimento em crise: o que fazer quando alguém quer desistir?”

Coordenadora do Caps Adulto Fabiola Ximenes, psicóloga Alessandra Augusto e psiquiatra Beatriz Zaramella

18/09 – 9h às 15h – Artesanato – Capelania Evangélica

23/09 – 13h30 – “Saúde mental: bem estar, autoestima e autocuidado”

Psicóloga Anna Pertile

16/09 – 19h – Visita dos cães terapeuta – Projeto Patas que Curam

18 e 23/09 – 9h – Visita dos cães terapeuta – Projeto Patas que Curam

27/09 – 15h – Visita dos cães terapeuta – Projeto Patas que Curam

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

