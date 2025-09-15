O deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) propôs a criação do Dia de São Carlo Acutis – Padroeiro da Internet e Anjo da Juventude. O texto 941/2025 prevê que a data seja celebrada em 12 de outubro, dia da morte do jovem italiano canonizado em 7/9 pelo papa Leão 14, no Vaticano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Conhecido como “influencer de Deus”, Acutis é o primeiro santo da geração millenial (nascidos entre 1981 e 1996).

O menino morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia.

Dia de São Carlo Acutis no 12 de outubro

Protocolada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na última semana, a proposta do parlamentar do Cidadania-SP prevê que o Dia de São Carlo Acutis mobilize, principalmente, a comunidade escolar em torno dos riscos enfrentados pelo público infantil e por jovens na Internet. Autor da matéria, Rafa é idealizador e coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes, instituída em junho deste ano.

O texto prevê a realização de iniciativas por parte do poder público e de entidades civis que atuam na proteção de menores, bem como homenagens ao legado do jovem italiano, reconhecido como milagroso pela Congregação para a Causa dos Santos, após curar uma criança nascida no Brasil, em 2010, com malformação congênita do pâncreas.

No entendimento de Rafa, católico praticante, a escolha de 12 de outubro carrega “simbolismo profundo”, já que, além de ser a data de morte de Acutis, se celebra no País o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da nação, e o Dia das Crianças:

“Carlo Acutis, mesmo tão novo, foi um grande evangelizador digital, se fazendo ouvir entre o público infantil e os jovens. Em vida, reforçou a necessidade de se unir fé, responsabilidade social e compromisso com a proteção das novas gerações, especialmente diante das ameaças cada vez mais frequentes no ambiente virtual”.

O PL 941/2025 destaca que o Dia de São Carlo Acutis – Padroeiro da Internet e Anjo da Juventude, no estado de São Paulo, não se restringe ao reconhecimento religioso e cultural do jovem italiano, morto aos 15 anos, em 2006, vítima de leucemia, uma vez que a data (12 de outubro) servirá como política pública preventiva:

“Reconhecer a importância histórica e divina de Carlos Acutis e, ao mesmo tempo, estabelecer um marco de reflexão e de mobilização social em favor da infância e da juventude é homenagem mais que justa, além de importante reforço no combate a crimes digitais”, defende o deputado do Cidadania.

Uma vez protocolada, a propositura será analisada pelas Comissões Permanentes da Alesp, antes de ser levada à votação em Plenário.

A iniciativa se alinha aos trabalhos da Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes, da Alesp. Sob comando de Rafa, o colegiado defende o fortalecimento do Estado no enfrentamento ao cyberbullying, aliciamento, exploração sexual, pedofilia, automutilação, suicídio, crimes contra animais e outras práticas criminosas que assolam a infância e a juventude na Internet.

O grupo atua em parceria com mandatários, entidades e profissionais do Direito, da Educação, da Psicologia, da Saúde, da Assistência Social, e da Criminologia, além de especialistas em Prevenção e Identificação de Crimes Virtuais.

Leia + sobre partidos política regional