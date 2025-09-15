Câmara de Santa Bárbara vota três projetos e cinco moções

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta terça-feira, dia 16, a partir das 14 horas, a 33ª Reunião Ordinária do ano. A pauta da Ordem do Dia traz três projetos de lei e cinco moções. A sessão camarária será transmitida, ao vivo, pela Santa Bárbara FM, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br, assim como pelo Youtube e Facebook (@cmsbo).

Entre os projetos em discussão está o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 81/2025, de autoria do vereador Rony Tavares, que propõe a inclusão do evento religioso Cerco de Jericó no Calendário Oficial de Eventos do Município. Outro destaque é o Projeto de Lei nº 90/2025, de autoria do vereador José Luis Fornasari, o Joi, que estabelece incentivo à orientação de gestantes sobre manobras de primeiros socorros contra engasgos, a serem repassadas durante o pré-natal ou na saída da maternidade.

A pauta inclui ainda o Projeto de Lei nº 93/2025, de iniciativa do Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento do Município para o exercício de 2025.

Na parte das moções, os parlamentares votarão cinco propostas de aplauso e apelo. Entre elas, a homenagem do vereador Felipe Corá ao estabelecimento Junião Lanches, de Americana, vencedor de um festival gastronômico; e a de Paulo Monaro, em reconhecimento aos quatro anos de atuação do Barzinho Jr. Bartender. Também será apreciada moção do vereador Arnaldo Alves em aplauso ao projeto pedagógico interdisciplinar Jadyr News, realizado por alunos da Escola Estadual Prof.ª Jadyr Guimarães Castro.

Outro item da pauta é a moção do vereador Rony Tavares, que faz apelo ao governador Tarcísio de Freitas pela implantação do Ensino Médio na Escola Estadual Fioravante Luiz Angolini, no bairro Cruzeiro do Sul. Já o vereador Kifu apresenta moção de aplauso ao atleta Ricardo de Souza, em reconhecimento à sua trajetória no Muay Thai.

As votações serão nominais e exigem maioria simples para aprovação.

