Procurados da Justiça são capturados pela PM em Sumaré

Na noite deste domingo (14), policiais da 2ª Companhia de Ações Especiais de Polícia (2ª Caep), pertencente ao 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais) da Polícia Militar, prenderam um procurado pela Justiça em Sumaré. A captura ocorreu na Rua Joaquim Veloso da Silva, no Parque Residencial Virginio Basso, próximo ao Jardim Picerno.

Segundo informações, às 18h10 era feito patrulhamento do programa denominado “Ações Especiais de Polícia” na área da 1ª Companhia do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Uma equipe avistou um veículo marca VW e modelo Polo parado na rua, em frente a uma adega. Em seu interior, havia dois ocupantes que estavam “em atitude suspeita”, e por isso foram abordados.

Mandado

O condutor do carro foi identificado como V.A.P., de 32 anos, e o passageiro, D.A.O.S., 22. Durante busca pessoal nos suspeitos, nada de ilícito foi encontrado pelos policiais. Entretanto, ao consultar os dados pessoais dos dois através da Sala de Operações do 10º Baep, em Piracicaba, foi constatado um mandado de prisão pendente, por motivo não revelado.

Diante da situação constatada, o condutor do veículo foi levado e apresentado no Plantão Policial, na área central de Sumaré, onde o delegado de plantão manteve a detenção do procurado na Cadeia Pública anexa à Delegacia do Município. O cidadão detido permanece agora à disposição da Justiça, enquanto o veículo foi liberado para o advogado, assim como um relógio de pulso, uma corrente de prata, um aparelho celular da marca Apple e documentos em nome de uma mulher encontrados dentro do veículo.

Outro

Na quinta-feira (11), a Polícia Militar de Sumaré já havia recapturado outro procurado pela Justiça. O caso ocorreu no período noturno na Rua Antônio Pinto Pereira, no Jardim São Judas Tadeu, na Área Cura. Neste caso, o detido é suspeito de ter cometido estupro de vulnerável.

A captura aconteceu durante uma abordagem de rotina por parte de uma equipe da PM. Ao consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatada a existência de mandado judicial pendente de cumprimento em desfavor do homem abordado. Diante disso, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado presente ratificou a prisão. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça no local.

