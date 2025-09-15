A proposta sobre o dia do Flashback deve ter nova reunião nos próximos dias. Mas o Grupo Fenix quer manter a data proposta pele vereador Joi Fornasari.

“Esta é a data que foi acordada em reunião com a secretária de Cultura”, diz Juarez Silva, do Grupo Fênix.

Ele contou à reportagem que o secretário de cultura Evandro, junto com a equipe da cultura, alguns vereadores, DJ Poti e o Grupo Fênix chegaram ao dia 26 de outubro.

“Após analisar todo o calendário de eventos de Santa Bárbara d’Oeste, chegamos nessa data”, disse.

Dia do Flashback com 2 grupos

São dois grupos que estão representados. O Amigos do Flashback tem como representante Alessandra Ap Hansen D’Agostini e faz a defesa do projeto de Esther. O grupo que apoia o projeto de Joi é o Fenix.

Juarez e Gislene Silva soliciaran o projeto a Joi.

