Léo da Padaria pede informações sobre nova creche na Praia Azul

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre a nova creche que será construída na região da Praia Azul.

No documento, o parlamentar lembra que a região foi escolhida para receber uma nova creche no Jardim Barra do Cisne I, que será financiada por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, do governo federal.

“É dever do Legislativo acompanhar de perto todas as etapas desse processo, garantindo a transparência, o cumprimento dos prazos e a qualidade na execução do projeto. Por isso, protocolamos esse requerimento. Nosso objetivo é assegurar que essa importante conquista se torne realidade o mais breve possível, com a estrutura e os recursos humanos necessários para oferecer um atendimento digno às nossas crianças e tranquilidade às famílias”. afirma Léo.

O autor questiona em qual etapa estão os processos referentes a creche; qual a previsão de início e entrega das obras; se existe previsão para o início das atividades pedagógicas após a conclusão da obra e se existe um plano de contratação de profissionais e aquisição de mobiliário e equipamentos. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (16). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

