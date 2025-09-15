Semana de Trânsito terá campanha “Faixa de Pedestre: Eu Respeito” em SBO

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, promoverá entre os dias 18 e 25 de setembro a Semana Nacional de Trânsito, que neste ano tem como tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”.

Dentro da programação, será realizada mais uma edição da campanha educativa “Faixa de Pedestre: Eu Respeito”, que tem como objetivo reforçar a conscientização da população barbarense sobre a importância de respeitar a faixa de pedestres e contribuir para a construção de um trânsito mais seguro.

As ações ocorrerão nos dias 18 e 19 de setembro, das 10h às 12h, na Praça Central, com atividades de orientação e interação, como:

• distribuição de materiais informativos;

• distribuição de brindes;

• orientação a pedestres sobre o uso correto da faixa;

• bloqueios educativos para condutores;

• utilização de alarme sonoro para estimular a atenção e o respeito mútuo no trânsito.

“Com esta campanha buscamos reforçar que todos os envolvidos no trânsito têm a responsabilidade de preservar a vida. Entre as principais orientações aos condutores estão: reduzir a velocidade ao se aproximar da faixa de pedestre, sinalizar a parada com o pisca-alerta e garantir a preferência ao pedestre”, destacou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

A Semana Nacional de Trânsito é celebrada anualmente, conforme estabelece o artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e constitui um período dedicado à promoção de ações educativas, realizadas de forma ampla e padronizada pelos órgãos e entidades de trânsito em todo o país.

