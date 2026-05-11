A empresária Márcia Siriani concluiu a campanha de reforma da bicicletaria atingida por uma picape no final de março. Ela foi ao local esta segunda-feira e gravou um vídeo de agradecimento às pessoas que apoiaram no movimento (veja abaixo).

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Ela começou a campanha três dias após o acidente e relatou o que pretendia fazer–

Aos que não sabem do caso, na madrugada de domingo (22 de março) uma caminhonete invadiu a bicicletaria e destruiu o ganha pão do Sr Toninho. O mesmo está sem trabalhar e não tem condições de reformar, dizia a mensagem.

A picape Amarok se perdeu e bateu em uma bicicletaria na madrugada em Americana. O acidente foi registrado por volta das 3:40 na Avenida Gioconda Cibin, em frente à Bicicletaria do Sr. Toninho. O motorista da caminhonete Amarok fazia a curva, se perdeu e foi parar dentro da bicicletaria. Algumas pessoas que estavam no local retiraram o veículo e esqueceram a placa no local e deixaram em frente à escola Lenhare.

Guarda Municipal De Americana – Gama foi acionada, esteve no local, porém o mesmo já havia se evadido do local, deixando o estrago. A Polícia científica também esteve no local e a caminhonete apreendida para o pátio.

Vídeo- resultado da campanha

“E não precisamos de dinheiro, apenas o amor das pessoas em ajudar a retirar as mercadorias e trazer de volta”, disse.