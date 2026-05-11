Neymar foi incluído na pré-lista de 55 jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti enviou essa relação preliminar à FIFA nesta segunda-feira, 11 de maio de 2026.
A presença na pré-lista não garante sua participação no Mundial, mas o coloca novamente no radar oficial após um longo período de ausência.
Detalhes Importantes sobre a Convocação:
Lista Final: O anúncio oficial dos 26 convocados definitivos acontecerá no dia 18 de maio de 2026, às 17h, no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro.
Momento no Clube: Atualmente no Santos, Neymar recuperou espaço após boas atuações no Campeonato Brasileiro, incluindo um gol recente contra o Red Bull Bragantino que chamou a atenção da comissão técnica.
Condição Física: Ancelotti tem enfatizado que apenas jogadores em 100% de condições físicas serão levados para o torneio.
Outros Nomes: Além de Neymar, a pré-lista deve contar com veteranos como Thiago Silva e e jovens como Estêvão (embora este último seja dúvida por lesão)
