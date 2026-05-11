Experiente político reuniu vereadores, ex-prefeitos, lideranças e munícipes na sexta-feira (8)

O deputado estadual Barros Munhoz (PSD) inaugurou o seu escritório político em Nova Odessa na noite da última sexta-feira (8). Com um público rotativo de aproximadamente 200 pessoas, o evento reuniu vereadores, os ex-prefeitos Manoel Samartin e José Mário Moraes, lideranças de vários segmentos e munícipes em geral.

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O escritório fica na Avenida Carlos Botelho, no Jardim Santa Rosa. “Foi um ato institucional no município. Pela primeira vez na história de Nova Odessa um deputado traz uma extensão do seu gabinete da Assembleia para o município”, destacou o vereador André Faganello.

“O espaço irá atender Nova Odessa e todas as cidades da região”, ressaltou. Faganello também cita o fortalecimento do grupo. “Tivemos bastante lideranças locais, famílias. Um público amplo e variado”, completa. O coordenador regional do Podemos, Adegas Junior, representou na ocasião a deputada federal Renata Abreu.

O evento contou com presenças dos empresários Rosângela Piconi, Regina Pocay e José Carlos Maximiano, dos assessores parlamentares Josias Queiroz e Adriana Souza, além dos vereadores André Faganello e Paulinho Bichof, entre outras lideranças políticas.

Prefeito de Itapira por três vezes e no sétimo mandado consecutivo de deputado estadual, Barros Munhoz foi presidente da Assembleia Legislativa por dois biênios, além de ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agráriano governo do presidente Itamar Franco.