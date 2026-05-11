População de Hortolândia lota 5º Encontro das Mães com show de Gian & Giovani

Mães se emocionaram com apresentação da dupla sertaneja no Centro de Eventos A Poderosa; evento integra programação comemorativa da Prefeitura aos 35 anos do município

As mães e suas famílias lotaram o Centro de Eventos A Poderosa, na noite de quarta-feira (6). O clima agradável fez elas cantarem e se emocionarem com o show de Gian & Giovani. A dupla sertaneja foi a atração do 5º Encontro das Mães, promovido pela Prefeitura, que registrou público de 12.000 pessoas. O evento integra a programação comemorativa aos 35 anos de Hortolândia. Estiveram presentes o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, o secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno, o vice-prefeito, Cafu Cesar, e a secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros.

Antes do show, o prefeito Zezé Gomes saudou as homenageadas da noite. “Além de homenagearmos as mamães, Hortolândia comemora 35 anos. Por isso, estamos com uma programação especial este mês, trazendo cultura e alegria para nosso povo. Esta noite vamos ter o show de Gian & Giovani. Foi a Maria que escolheu a dupla. Ela tem mão boa para isso, e escolheu a dupla para atender a todos vocês”, enalteceu o prefeito.

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Para a secretária Maria dos Anjos, o evento teve um significado especial. “Que coisa linda ver a praça lotada! Era um sonho meu ver essa praça cheia de mães. E hoje vamos poder realizar esse sonho, com o show de Gian & Giovani, que vai alegrar o coração de cada um de vocês”, destacou a secretária.

Com carreira consagrada e muita experiência de palco, a dupla Gian & Giovani ressaltou que fazer show em praça pública é uma ocasião singular para eles. “O que é legal de fazer show assim é a proximidade com o público. Ainda mais numa noite especial como hoje, em homenagem às mães. Poder levar alegria para as pessoas”, destacou Gian.

E a alegria a que se referiu o cantor contagiou o público. A dupla presenteou as mães com um repertório com algumas de suas músicas mais conhecidas. O fim do show teve ainda mais emoção com um pedido de casamento feito no palco por um espectador a sua amada.

O secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno, fez um balanço positivo do evento. “Foi um evento bem agradável, no qual a população compareceu em peso. Tivemos público de 12.000 pessoas. O clima foi fraterno, com presença de muitas famílias em comemoração às mães. Isso contribuiu para que tivéssemos uma noite tranquila”, salientou o secretário.

Antes de Gian & Giovani, o evento teve esquenta com as apresentações das cantoras Karoline Antunes, Isabella Valentina, e do cantor Chico Amado, da dupla com Xodó.

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