A GWM Brasil é uma das patrocinadoras do São Paulo Innovation Week (SPIW) e assume a frente de Mobilidade no evento, que reúne, na capital paulista, empresas, startups, especialistas e representantes do setor público em torno de discussões sobre inovação, tecnologia e os desafios do futuro das cidades.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

É nesse contexto que a marca realiza um de seus principais movimentos no país em 2026: a primeira aparição do GWM ORA 5 em sua versão destinada ao mercado brasileiro. O modelo 100% elétrico, apresentado recentemente no Salão de Pequim, na China, estará exposto no estande da GWM durante o evento e tem lançamento oficial previsto no Brasil para o segundo semestre.

Com o ORA 5, a GWM avança na expansão de seu portfólio de veículos eletrificados e reforça sua estratégia de longo prazo voltada à mobilidade sustentável, conectada e alinhada às novas demandas do consumidor.

Com uma proposta multidisciplinar, o São Paulo Innovation Week conecta diferentes áreas como tecnologia, ciência, educação e empreendedorismo, e se consolida como uma plataforma de geração de negócios e troca de conhecimento. A participação da GWM no evento reflete sua visão de atuar de forma integrada entre mobilidade e energia, contribuindo para a evolução do ecossistema de inovação no Brasil.

Além da apresentação do ORA 5, a GWM promove uma experiência completa com o público em seu estande, que contará com uma ativação utilizando a tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), que permite ao veículo fornecer energia para equipamentos externos. A iniciativa destaca, na prática, o potencial da eletrificação para além da condução, além da distribuição de brindes aos visitantes.

O público poderá participar de test-drives em uma área dedicada do evento, com modelos já disponíveis no mercado brasileiro: ORA 03, Haval H6 e Tank 300, vivenciando na prática os atributos de desempenho, tecnologia e eficiência dos veículos.

A GWM também fará parte da programação oficial do evento com seus executivos

No dia 13 de maio, às 14h30, Diego Fernandes, COO da GWM Brasil, apresenta o tema “Como a mobilidade elétrica e conectada está redefinindo as cidades e o comportamento do consumidor”. No dia seguinte, às 14h45, o executivo integra o painel “Nova ordem automotiva: entre a herança industrial e a disrupção digital”, ao lado de representantes da indústria automotiva e da imprensa especializada. Já às 17h30, Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais da GWM Brasil, aborda o tópico “Por que o hidrogênio pode ser uma revolução na mobilidade e geração de energia no Brasil”.

Ao apoiar o São Paulo Innovation Week, a GWM reforça sua atuação no país como uma autotech comprometida com inovação, sustentabilidade e com o desenvolvimento de novas soluções para a mobilidade, apoiada em uma estratégia multienergia que integra diferentes tecnologias como eletrificação, híbridos e hidrogênio para atender às diversas demandas de uso e acelerar a transição energética.

Jetour lança no Brasil edição “Dark Knight” para os modelos T1 e T2

Nova opção para os SUVs é oferecida exclusivamente na nova cor Preto Veneer (fosca) e traz itens diferenciados de estilo

JETOUR T2 – Dark Knight

São Paulo, 11 de maio de 2026 – A Jetour passa a oferecer para os modelos da linha “T” a Edição “Dark Knight”, que traz itens diferenciados de estilo para os SUVs. A novidade está disponível para o T1 Premium e T2 Premium e marca a estreia da cor Preto Veneer (fosca), disponível exclusivamente nesta Edição. O T1 Dark Knight e o T2 Dark Knight agregam vários componentes escurecidos, como logotipos, rodas, detalhes do para-choque, grade frontal e rack de teto (este último exclusivo para o T2). Complementam o conjunto as pinças de freio pintadas em vermelho. A edição Dark Knight chega para aumentar a gama de oferta dos modelos Jetour e é oferecido pelo preço sugerido de R$ 3.500. Dessa forma, o T1 Dark Knight custa R$ 268.400 e o T2 Dark Knight R$ 303.400. T1 – O Jetour T1 vendido no Brasil oferece eficiência energética, robustez funcional e elevado nível de conforto. Desenvolvido sob o conceito global Travel+, o modelo está disponível em duas versões: Advance e Premium. O conjunto híbrido plug-in combina motor 1.5 turbo a gasolina, com 135 cv e 200 Nm, a um propulsor elétrico de 204 cv e 310 Nm, gerenciados pela transmissão 1-DHT. O torque combinado atinge 510 Nm, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos. Com 4.705 mm de comprimento, 1.967 mm de largura, 1.843 mm de altura e 2.800 mm de entre-eixos, o T1 oferece uma das cabines mais amplas do segmento. O porta-malas acomoda 574 litros, podendo alcançar 1.455 litros com o rebatimento dos bancos traseiros. A bateria é de 26,7 kWh e, combinada com o tanque de 70 litros, oferece alcance de mais até 1.200 km. Além da opção Dark Knight, o T1 é oferecido nas cores Branco Snow, Preto Carbon, Prata Cosmic e Prata Sand. Para clientes que buscam maior exclusividade, o modelo também disponibiliza uma tonalidade fosca, Verde Veneer. T2 – Posicionado atualmente como topo de linha no Brasil, o JETOUR T2 traz conjunto mecânico que combina motor 1.5 turbo a gasolina (135 cv e 200 Nm) a dois motores elétricos adicionais, de 102 cv e 122 cv, formando um sistema híbrido inteligente gerenciado pela transmissão Super Hybrid 3-DHT. O torque combinado atinge 610 Nm e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,5 segundos. O design adota perfil icônico de linhas mais retas e proporções marcantes, com 4.785 mm de comprimento, 2.006 mm de largura, 1.875 mm de altura e 2.800 mm de entre-eixos. As dimensões favorecem estabilidade, presença visual imponente e amplo espaço interno, reforçando a identidade definida pela marca como “Elegância em Estado Bruto”. Com tanque de 70 litros e bateria de 26,7 kW/h, o T2 pode alcançar até 1.100 km de autonomia combinada e também é oferecido em nas versões Advance e Premium no mercado nacional. A paleta de cores do T2 conta com Branco Snow, Preto Carbon, Prata Cosmic, Prata Veneer (fosca) e Verde Veneer (fosca). Sobre a JETOUR Fundada em 2018, a JETOUR consolidou-se em pouco mais de oito anos como uma das marcas de maior crescimento no setor automotivo global. Desde o início de suas operações, a companhia já superou 2,26 milhões de veículos vendidos no mundo. A empresa opera atualmente em mais de 100 países e regiões e conta com mais de 2.000 pontos de vendas e serviços globalmente, estruturando um ecossistema voltado à expansão sustentável da marca em mercados estratégicos. A base industrial da Jetour está ancorada em três unidades produtivas na China — localizadas em Wuhu, Kaifeng e Fuzhou —, apoiadas por centros globais de pesquisa e desenvolvimento na China, Europa e América do Norte A estratégia tecnológica da marca está centrada na expansão da arquitetura híbrida plug-in, com foco em eficiência energética, desempenho e integração de sistemas inteligentes de segurança e condução. Sob o conceito global Travel+, a JETOUR posiciona seus produtos como soluções voltadas à mobilidade urbana, viagens de longa distância e uso multifuncional, combinando tecnologia embarcada, conectividade e experiência do usuário. Com o lema global “Drive Your Future”, a companhia busca consolidar-se como protagonista na transição para a mobilidade eletrificada, ampliando sua presença internacional por meio de inovação tecnológica, fortalecimento da cadeia de valor local e desenvolvimento de capacidade produtiva fora da China