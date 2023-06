Depois de 148 anos, o corpo do primeiro grande shopping de Americana, o Americana Mall, começa a ganhar forma, de acordo com os registros fotográficos de Willian Gregio, da última semana.

A falta do empreendimento era motivo de reclamação por parte dos moradores da cidade de quase 250 mil habitantes, que hoje precisam se deslocar à vizinha Santa Bárbara d’Oeste ou Campinas para usufruir dos atrativos, como: cinema, lojas de departamento (mais comuns em shoppings), ou mesmo a comodidade de encontrar lojas de diversos segmentos num só lugar.

A conquista do novo shopping veio na gestão do prefeito Chico Sardelli, que anunciou a construção ano passado. A obra tem previsão de entrega para ano que vem e deve gerar 3,5 mil empregos.

O espaço trará de volta o cinema para Americana, foram anunciadas seis salas. A atração tão amada por muitos, já teve seus momentos de glória na cidade, com o famoso cinema de rua, Cine Cacique, e as salas da sétima arte no Welcome Center.

O espaço ainda contará com 120 lojas, praça de alimentação com 14 operações de fast food, e estacionamento com cerca de 1.300 vagas.