Após luta contra leucemia, Carol morre aos 34 anos

A americanense Carolina Rossatto Delboni morreu, nesta quarta-feira, aos 34 anos, após uma luta contra um câncer. Era casada com Matheus Ribeiro Delboni e deixa os filhos Lucca e Julia.

Carol tratava uma leucemia e recentemente passou por um transplante de medula, mas infelizmente perdeu a luta contra a doença.

O NM divulgou uma vaquinha organizada pela família para ajudar nos custos do tratamento e do dia-a-dia, que chegou a arrecadar um valor bem próximo do objetivo.

Sepultamento em 16-05-2024 às 17:00 horas saindo o féretro do velório PQ.DOS LIRIOS/SBO/SP , seguindo dali para o Cemitério PQ.DOS LIRIOS/SBO/SP

