A junção da bebida com frutas refrescantes pode ser uma ótima opção para dias mais quentes sem deixar de aproveitar o sabor do vinho.

Pronto em poucos minutos, o drink “Mimosa de Melancia com vinho Campo Largo Rosé” é composto por duas frutas: melancia e laranja, ambas com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, de acordo com a nutricionista do Hospital São Vicente, Francielle Gouveia.

“A melancia é rica principalmente em vitamina C e vitamina A. Composta por 92% de água, a fruta ajuda a manter o organismo e a pele hidratada, além de ser uma ótima opção para combinações refrescantes. Também rica em vitamina C, a laranja contém muitas fibras como pectina, celulose e hemicelulose, que auxiliam na digestão”, explica a nutricionista.

Confira abaixo o passo a passo do drink:

Mimosa de Melancia com Vinho Campo Largo Rosé

Ingredientes:

1 garrafa de Vinho Campo Largo Rosé Suave

3 copos de melancia

6 laranjas

Meia melancia (para ser o recipiente)

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo:

Coloque no liquidificador a melancia e o suco de laranja. Depois, coe e coloque o líquido dentro da melancia que será utilizada como recipiente. Em seguida, adicione o Vinho Campo Largo Rosé Suave. Para finalizar, misture os ingredientes e acrescente as folhas de hortelã.