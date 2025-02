O novaodessense Willy Herrmann ficou em 4º lugar na categoria “Esculturas” do 9º Prêmio Arthur Bispo do Rosário. Usuário do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) da Saúde Municipal de Nova Odessa, Willy foi premiado pela escultura “O Dragão” na competição do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, feita com a técnica oriental do origami. A entrega da premiação está prevista para maio, em São Paulo – mas o artista já comemora a conquista.

Enfermeira coordenadora da Saúde Mental e do CAPS municipais, Maria José da Cruz, a Marzé, contou que todos os usuários e usuárias de Serviços de Saúde Mental autodeclarados do Estado de São Paulo foram convidados pelo Conselho a concorrerem com suas obras, em diversas categorias.

“O prêmio visa também fortalecer o compromisso da Psicologia na defesa da garantia de direitos dos usuários dos serviços de Saúde Mental e pessoas em sofrimento psíquico e das políticas antimanicomiais, valorizar as artes produzidas por essas pessoas na desconstrução do estigma da loucura como atravessamento incapacitante e excludente da vida em Sociedade”, explicou.

Segundo Marzé, a Saúde Mental de Nova Odessa viabilizou a inscrição de vários de seus usuários, inclusive de Willy. “O CAPS de Nova Odessa é fundamental para a promoção de Saúde Mental e do bem-estar dos nossos usuários. E a Arteterapia é um importante instrumento de expressão artística como forma terapêutica, para auxiliar no tratamento de transtornos mentais, depressão, ansiedade e ou outras condições patológicas”, acrescentou a coordenadora.

Marzé garantiu ainda que o CAPS da Rede Municipal de Saúde “tem profissionais especializados e altamente motivados, bem como apoio e reconhecimento dos gestores municipais, para transformar vidas”. “Todos em conjunto, contribuindo num atendimento mais humanizado no tratamento da Saúde Mental da nossa população”, completou.

O CAPS

Desde 2021, o CAPS (mais conhecido como a “Saúde Mental” da Rede Municipal de Saúde mantida pela Prefeitura) funciona no mesmo prédio da UBS 7, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. No CAPS, a população conta com os serviços de uma equipe multiprofissional formada por psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeira, psiquiatra infantil, artesãos e estagiários.

O órgão busca desenvolver estratégias e organizar os atendimentos em Saúde Mental através do fortalecimento da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), articulando diferentes pontos de atenção à saúde, além de buscar o atendimento integral dos usuários.

A RAPS é formada pelas UBSs, Equipe Multidisciplinar, CAPS, Central de Ambulâncias 192, Ambulatório de Especialidades Médicas e Hospital e Maternidade Municipal. O CAPS está localizado na Rua Alexandre Bassora, nº 760.

