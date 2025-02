Motorista cai no buraco na Paschoal Ardito

Uma motorista acabou caindo com seu carro em um buraco na Avenida Paschoal Ardito em Americana, na noite desta sexta-feira (14).

A via é a principal do bairro São Vito, um dos mais tradicionais da cidade.

Relato da motorista

O buraco havia sido aberto para um reparo feito pelo Departamento de Água e Esgoto e, segundo o relato da condutora e imagens do local, não havia sinalização no momento do incidente.

DAE de Americana finaliza 1.168 serviços de manutenção em sete dias

O Departamento de Água e Esgoto de Americana finalizou em sete dias, entre 7 e 13 de fevereiro, 1.168 ordens de serviço na cidade, segundo balanço semanal da autarquia divulgado nesta sexta-feira (14).

As equipes executaram diversas manutenções, como reparos nas redes de água e esgoto, conserto de passeio público, novas ligações, reparo em pavimento asfáltico, mudança de cavaletes, substituição de hidrômetro, entre outras.

“Essas ordens de serviço são os pedidos da população que chegam ao nosso departamento. As demandas do cidadão entram no cronograma e as equipes atendem aos chamados com a maior agilidade possível”, explica o superintendente Marcos Morelli.

As solicitações ao DAE podem ser feitas pelo telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h (diariamente), WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h, e pelo site, clicando em “Protocolos Digitais”.