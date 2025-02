O E.C. Cidade Jardim e a Abadá Capoeira fecharam parceria para apresentar aulas gratuitas a moradores da região da Cidade Jardim em Americana.

A partir desta próxima semana as aulas já começam no Salão do Esporte clube Cidade.

O bairro terá aulas de capoeira gratuitas em uma parceria do Esporte Clube CJ juntamente com a Abadá Capoeira, depois de quase 30 anos o diretor Luiz Feitoza ( Tuiú ) juntamente com o Mestrando Job do Abadá Capoeira fecharam uma parceria.

O bairro vai ter aulas gratuitas todas as Terças -Feiras a partir das 19:00h no salão do clube que fica localizado na Rua das Magnólias, 414 no bairro Cidade Jardim.

Fala diretor do EC Cidade Jardim

“Agradeço de coração a toda equipe do Abadá Capoeira aqui representada pelo Mestrando Job por aceitarem essa parceria que por sinal será muito importante não só para nossas crianças e sim para toda comunidade, estou muito feliz com essa parceria” falou o líder comunitário Luiz Feitoza mais conhecido como Tuiú.

