Uma advogada argentina teve o passaporte apreendido por policiais civis neste sábado (17) no Rio de Janeiro. Ela é acusada de racismo contra um funcionário de um bar, em Ipanema, na Zona Sul da capital fluminense.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O vídeo mostra ela dirigindo ofensas racistas a uma outra pessoa (mono- macaco). Ela também passará a usar tornozeleira eletrônica. Crédito: Divulgação / PCERJ

Vídeo- argentina xinga brasileiro no Rio de Janeiro

argentina

Prints de vídeo divulgado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro este sábado

Leia + sobre  turismo e notícias internacionais  