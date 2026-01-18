Uma advogada argentina teve o passaporte apreendido por policiais civis neste sábado (17) no Rio de Janeiro. Ela é acusada de racismo contra um funcionário de um bar, em Ipanema, na Zona Sul da capital fluminense.
O vídeo mostra ela dirigindo ofensas racistas a uma outra pessoa (mono- macaco). Ela também passará a usar tornozeleira eletrônica. Crédito: Divulgação / PCERJ
Vídeo- argentina xinga brasileiro no Rio de Janeiro
