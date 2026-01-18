Um caso de maus tratos a uma jabuti e a 2 pintinhos foi registrado em Americana neste domingo em Americana. A Guarda Municipal de Americana atendeu, na madrugada deste Domingo(18), uma ocorrência envolvendo possível maus-tratos a animais em um apartamento localizado na Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A equipe foi acionada após denúncia da ativista da causa animal, a vereadora Roberta Lima tomar conhecimento de que um jabuti e dois pintinhos estariam mantidos na sacada de um apartamento, acondicionados em um cooler desde o período da manhã.

Vídeo- jabuti e pintinhos

Segundo a vereadora, os animais teriam sido expostos à chuva e às intempéries durante a noite, o que poderia caracterizar maus-tratos.

Diante da situação, os animais foram recolhidos pela denunciante que utilizou um passagua para resgatalos, e levá-los para seu apartamento. Posteriormente, houve um desentendimento entre as partes, o que motivou a intervenção da Guarda Municipal.

Ambas as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde os fatos foram apresentados à autoridade policial. Após análise, o delegado responsável, Dr. Robson, determinou que os animais permanecessem sob a guarda da denunciante, que ficou como fiel depositária.

Leia Mais notícias da cidade e região