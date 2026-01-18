Os participantes do curso “Feras de Férias no Zoo” acompanharam, na manhã desta quinta-feira (15), uma atividade prática de enriquecimento ambiental no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” (Zoo Americana). As ações envolveram 40 crianças, de 8 a 12 anos, e foram realizadas nos recintos da ariranha e da onça. As atividades do curso tiveram início na quarta-feira (14) e seguem até sexta-feira (16), com todas as vagas já preenchidas.

O enriquecimento ambiental tem como objetivo contribuir para o bem-estar dos animais, por meio de estímulos que favorecem comportamentos naturais, como caça, marcação de território e exploração do ambiente. A prática pode ser classificada em diferentes tipos, como alimentar, sensorial, cognitivo, social, estrutural e ambiental.

“No Zoo, essa prática está relacionada principalmente à alimentação, incentivando os animais a buscar o alimento no recinto, o que estimula comportamentos naturais das espécies e contribui para a redução do estresse”, explicou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Método

O método alimentar é o mais utilizado, mas também são adotadas práticas como uso de aromas (sensorial), criação de desafios (cognitivo), estímulo à convivência entre animais (social) e inclusão de elementos do habitat natural, como troncos, piscinas, gramados e árvores (estrutural).

O Zoo Americana conta atualmente com 94 recintos.

As ações de enriquecimento ambiental são planejadas semanalmente e acompanhadas por biólogos e médicos-veterinários, garantindo a saúde e a segurança dos animais.

O curso de férias inclui atividades educativas e recreativas voltadas à educação ambiental, com aulas sobre hábitos e características das espécies no Núcleo de Educação Ambiental (NEA), dinâmicas em grupo e visitas à cozinha de preparo dos alimentos, à área de quarentena e aos recintos.

