No dia seguinte do resgate, animal da mesma espécie foi visto em condomínio; coincidência?

Na manhã da última sexta-feira (6), integrantes da Defesa Civil Municipal e da unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar em Nova Odessa resgataram uma ariranha de dentro de uma residência no Jardim São Jorge. Coincidentemente, um animal da mesma espécie foi visto na tarde do sábado (7) circulando dentro do condomínio Residencial Primavera.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com informações da Defesa Civil, as equipes foram acionadas por volta das 7h10 da sexta-feira até o endereço na Rua Cuiabá. O relato do morador era de ter avistado um bicho “parecido com uma ariranha” no quintal, embaixo da churrasqueira.

Em seguida, uma equipe do órgão municipal, composta por três agentes, entrou no imóvel e confirmou se tratar de uma ariranha selvagem, bastante assustada e arredia. A Defesa Civil acionou então o Corpo de Bombeiros, para fazer o resgate técnico do animal.

Captura e soltura da Ariranha

O animal foi capturado sem ferimentos e acondicionada em uma gaiola de aço. Dois policiais militares bombeiros atuaram no resgate. Conforme descrição, durante a captura, no momento do transporte e depois, ao ser solto, o bicho se mostrou bastante arredio, emitindo ruídos de autopreservação e mordendo as barras de ferro.

Por fim, a ariranha resgatada foi solta momentos depois em uma grande área de mata na região, que possui um curso d’água que permite ao animal se deslocar, caçar e sobreviver normalmente. Por questões de segurança do animal, o local exato não foi divulgado pelos órgãos.

Coincidentemente, no dia seguinte – na tarde do sábado -, um animal que parece ser uma ariranha apareceu no condomínio Primavera, do outro lado da cidade. O registro foi feito por leitor do Novo Momento. A Defesa Civil chegou a ser chamada, mas quando chegou no local ela já tinha voltado para uma mata próxima.

Em casos do tipo, a Defesa Civil de Nova Odessa pode ser acionada pelo telefone (19) 99754-9260. Já o Corpo de Bombeiros da PM atende 24 horas por dia pelo telefone 193. Existe ainda a Defesa Civil Estadual (199), a Polícia Militar (190), a Coden Ambiental (0800 771-1195), a GCM – Guarda Civil Municipal (3466-1900 ou 153) e a Secretaria de Meio Ambiente (3476-5728).