Uma tentativa de arrombamento na loja Magazine Luiza do Centro de Americana foi registrada na manhã deste domingo (20).

A Guarda Municipal de Americana (Gama), que fazia patrulhamento de rotina na região central, percebeu que uma das portas do estabelecimento estava parcialmente aberta e com sinais de tentativa de invasão.

Apesar da tentativa, nada foi levado da loja, possivelmente devido ao *disparo do alarme*, o que pode ter assustado os criminosos e evitado a ação.

A equipe da Gama isolou a área, verificou o local e registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

