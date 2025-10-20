Uma tentativa de arrombamento na loja Magazine Luiza do Centro de Americana foi registrada na manhã deste domingo (20).
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A Guarda Municipal de Americana (Gama), que fazia patrulhamento de rotina na região central, percebeu que uma das portas do estabelecimento estava parcialmente aberta e com sinais de tentativa de invasão.
Arrombamento depois veio alarme
Apesar da tentativa, nada foi levado da loja, possivelmente devido ao *disparo do alarme*, o que pode ter assustado os criminosos e evitado a ação.
A equipe da Gama isolou a área, verificou o local e registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Após Will Magri
Leia Mais notícias da cidade e região