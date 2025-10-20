Evento tradicional do Outubro Rosa teve trajeto por avenida em Americana

A Avenida Brasil, em Americana, ficou novamente tomada pelo rosa na manhã deste domingo (19). Cerca de 10 mil pessoas participaram da 15ª Caminhada Por Amor à Vida, uma realização do Instituto Rosa do Bem.

A saída aconteceu do Centro de Cultura e Lazer (CCL), com trajeto pela Avenida Brasil até o Parque Ecológico, retornando ao ponto de partida. Vestindo a tradicional camiseta rosa do projeto, os participantes coloriram a avenida em um gesto coletivo de amor à vida e conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

As camisetas foram trocadas por 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Americana e mais 36 entidades assistenciais do município, reforçando o caráter solidário da iniciativa.

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, comemorou o sucesso da caminhada.

“No começo era um sonho de fazer algo e salvar vidas. E olhando as flores curadas e essa multidão de pessoas hoje, jamais imaginei que chegasse a essa grandiosidade. Agradeço a todos os nossos parceiros, e a todos que participaram e apoiaram essa causa que transforma vidas”, destacou.

“Que a energia de hoje reverbere para todo o mundo. Todos juntos por uma única causa”, completou Fernanda. Ela também enalteceu a presença do padrinho do Rosa do Bem, o médico mastologista do Hospital de Amor de Barretos, Dr. Idam Júnior.

Além da caminhada, a campanha Rosa do Bem 2025 também realizou 600 mamografias gratuitas para mulheres de Americana, ampliando o acesso ao diagnóstico precoce. Outro destaque foi o evento Tributo à Vida, realizado no dia 8 de outubro, no Teatro Municipal, com o show da banda Os Pitais, em uma noite de emoção e celebração à vida.

Conscientiza caminhada

O mês de conscientização é marcado ainda pela iluminação rosa da Avenida Brasil e por palestras e entrevistas sobre o tema.

Nesta edição, os parceiros de todos os anos do projeto mantiveram seu apoio: Walfran, Di Grecco, Supermercados São Vicente, Lojas Kacyumara, Sanfarma, House Jeans, Ameripan, Fótica, Argos, Time Os Migué, Beppo e FAM (Faculdade de Americana). Este ano, a caminhada ganhou ainda novos e importantes parceiros: Sicredi, Bike and Fly, Danny Cosméticos, DiMadre Pizzaria e Gil Produções.

O evento contou ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Americana, Guarda Municipal, DAE (Departamento de Água e Esgoto), Polícia Militar e JC Eventos.

A divulgação oficial é realizada mais uma vez pela Rádio Vox 90 e também conta com o apoio dos demais veículos de comunicação do município, ampliando o alcance e o engajamento da campanha.

