Marcos Caetano pede recape asfáltico na Rua Juvêncio Almeida (Vila Medon)

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre recapeamento asfáltico na Rua Juvêncio Almeida, no bairro Vila Medon.

Segundo o parlamentar, moradores do bairro têm relatado sobre buracos na via, desníveis de solo e rebaixamento das guias que vêm ocasionando transtornos a pedestres e motoristas. “A situação da via coloca em risco condutores, pedestres e ciclistas e o nosso pedido é para que a prefeitura atue o quanto antes. Os moradores do bairro Vila Medon não podem continuar enfrentando buracos e desníveis todos os dias”, afirma Marcos.

No documento o autor pergunta se existe previsão para execução de recapeamento asfáltico na Rua Juvêncio Almeida; qual o cronograma previsto para realização dos serviços, caso já estejam incluídos em planejamento; e se existe a possibilidade de adoção de medidas paliativas ou emergenciais até que o recapeamento definitivo seja executado.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (21) e será encaminhado à prefeitura para resposta.

