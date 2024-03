Procuradores municipais de diversas cidades do interior paulista, inclusive de Americana/SP, uniram-se para fundar a Associação dos Procuradores Municipais do Interior Paulista (Apromip), uma iniciativa que visa fortalecer o Estado de Direito, colaborar com os poderes da república, além de lutar incansavelmente pelas melhorias das condições de trabalho dos advogados públicos municipais.

A Apromip nasce da necessidade de criar um espaço de união e representação para os procuradores municipais que atuam nas diversas cidades do interior de São Paulo. A associação busca consolidar uma voz unificada em prol da defesa dos princípios do Estado de Direito, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

A missão da Apromip inclui o compromisso de colaborar ativamente com o Executivo e o Legislativo Municipal, também com o Poder Judiciário, além do Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado de São Paulo, promovendo o diálogo construtivo e a interação institucional para o aprimoramento do sistema jurídico e administrativo.

Como um dos objetivos primordiais da Apromip é lutar pelas melhorias das condições de trabalho dos advogados públicos municipais, a associação pretende trabalhar em conjunto com as autoridades competentes para garantir a valorização da categoria, assegurando condições adequadas para o desempenho eficaz de suas funções.

O presidente da Apromip, Dr Marco Antonio Magalhães dos Santos, procurador municipal em Cordeirópolis, ressaltou a importância da união dos procuradores municipais do interior paulista. Em sua fala, destacou: “A criação da Apromip representa um marco significativo para a advocacia pública municipal em nosso estado. Estamos comprometidos em promover a justiça, fortalecer as instituições e garantir que os advogados públicos municipais tenham as condições necessárias para desempenhar seu papel fundamental na sociedade.”