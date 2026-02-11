Ao menos dez pessoas morreram nessa terça-feira após um ataque a tiros registrado em uma escola numa área remota do Oeste do Canadá. Sete vítimas foram encontradas sem vida na instituição de Ensino Médio Tumbler Ridge, enquanto outra duas morreram em uma casa que fica próxima do colégio. A atiradora foi localizada mais tarde, morto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A imprensa canadense divulgou um “alerta de emergência” da polícia que mencionava como suspeita “uma mulher de cabelo castanho e que usava um vestido”, embora a informação não tenha sido confirmada oficialmente até o momento.

Jesse Stang tinha 17 anos e foi encontrada morta, ela teria se suicidado.

O ataque, pouco comum no Canadá, ocorreu em Tumbler Ridge, uma pequena cidade de 2,3 mil habitantes aos pés das Montanhas Rochosas, na província de Colúmbia Britânica.

Ao todo, 27 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, indicou a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) em um comunicado.

Mãe de vítima no Canadá falou

“Meu filho mais novo acabou de concluir o ensino médio (…). Minha filha mais velha trabalha a 300 metros da escola. Mais uma vez, por pouco”, disse à AFP, visivelmente abalado, Trent Ernst, jornalista local e ex-professor substituto no instituto de Tumbler Ridge.

Leia + sobre turismo e notícias internacionais