Obras do novo calçamento no Parque Universitário são concluídas

As obras de construção de calçamento no cruzamento da Avenida Giaconda Cibin com a Rua Professora Wilma Lenzi Tombi, no Parque Universitário, foram concluídas nesta sexta-feira (6). Os trabalhos foram executados por meio de contrapartida solicitada pela Prefeitura de Americana, com fiscalização e acompanhamento das secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento.

Durante esta semana, as equipes atuaram na etapa de concretagem da calçada ao longo das vias. Com aproximadamente 200 metros de extensão, o novo passeio público tem como objetivo proporcionar mais segurança e conforto aos pedestres e moradores que utilizam o local para a prática de caminhadas e corridas.

Intervenção

“Essa intervenção faz parte de um planejamento urbano que prioriza a mobilidade e a ocupação ordenada dos espaços públicos. Ao transformarmos esses trechos em áreas seguras, valorizamos o bairro e incentivamos hábitos saudáveis. É o resultado de um trabalho técnico que traz benefícios diretos para o dia a dia da população”, destacou o secretário de Planejamento de Americana, Diego Guidolin.

“Acompanhamos todas as etapas da execução para assegurar a conformidade técnica e a durabilidade do novo passeio público. A intervenção é essencial para a organização do fluxo de pedestres, correção das irregularidades e mitigação dos transtornos existentes. É o resultado de um trabalho técnico planejado, que traz benefícios diretos para o dia a dia da população, com a entrega de uma estrutura adequada, resistente e em conformidade com os critérios de acessibilidade, garantindo segurança e melhores condições de circulação”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

