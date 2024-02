Até amanhã: ao comprar um ingresso no Wet’n Wild você ganha outro

Celebrando o ano bissexto com uma oferta imperdível, o parque aquático Wet’n Wild traz uma promoção exclusiva para encerrar fevereiro com muita diversão. Nos dias 26, 27, 28 e 29 de fevereiro, na compra de um ingresso, você leva mais um de graça. Esta promoção especial é válida apenas para compras realizadas por meio deste link: https://www.wetshop.com.br/parceiro/portalvipzinho/hotsite

Desfrutar do verão em família nunca foi tão fácil. Para os pais em busca de um destino que combine entretenimento para as crianças e momentos de relaxamento, o Wet’n Wild é a escolha ideal. Com uma área de 116 mil m², o parque aquático oferece mais de 25 atrações para todas as idades, incluindo piscinas refrescantes, toboáguas emocionantes e áreas temáticas encantadoras. Com capacidade para receber 12 mil pessoas por dia, o Wet’n Wild está localizado no km 72 da Rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva (SP), a apenas 30 minutos de São Paulo e 15 minutos de Campinas.

LEIA + NOTÍCIAS aqui no site

Além das atrações emocionantes, o parque dispõe de uma infraestrutura completa, incluindo lanchonetes, banheiros, vestiários, fraldário, área de descanso e amplo estacionamento. Não perca a chance de mergulhar na alegria e viver uma experiência incrível com a promoção especial do Wet’n Wild.