Vereadores aprovam e Bolsonaro receberá título de cidadão barbarense

O ex-presidente Jair Bolsonaro receberá, no próximo sábado, durante evento na cidade, o Título de Cidadão Barbarense aprovado nesta terça-feira pelos vereadores na Câmara Municipal. A autoria da propositura é do vereador Felipe Corá (Patriota).

A honraria teve apenas um voto contrário, o da vereadora Esther Moraes (PL). Esther argumentou que o título é destinado às pessoas que atuem na vida da cidade e que de alguma maneira tenha contribuído ou contribua com a história do município. Em sua fala, Esther ainda diz que no projeto apresentado por Corá, nada consta sobre ações do ex-presidente em Santa Bárbara d’Oeste que justifique tal honraria.

Bolsonaro estará, a partir das 11h30, no Esporte Clube Barbarense para um evento junto ao prefeito Rafael Piovezan para oficializar a filiação de Rafael no PL. O evento será aberto ao público.

