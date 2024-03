Leitinho apresenta 3 novas ambulância 0km pra Central 192 Nova Odessa

O prefeito Leitinho Schooder apresentou nesta terça-feira (27/02)

à tarde as três novas ambulâncias zero quilômetro locadas para a frota do SAPH (Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar) 192 e Setor de Transporte Hospitalar de Nova Odessa – mais conhecida como a “Central de Ambulâncias” da Rede Municipal de Saúde.

Tratam-se de três Renault Master 2024 totalmente equipadas, que substituem unidades que tinham apenas dois anos de uso. Participaram da entrega simbólica das chaves dos veículos a secretária municipal de Saúde, Adriana Welsh, e o coordenador da Central 192, Marco Pedroso da Silva.

“Quando assumimos a Prefeitura, tínhamos uma dificuldade muito grande com ambulâncias, eram veículos velhos, com as portas amarradas com lençol. Já estamos renovando pela segunda vez a frota, com três ambulâncias zero no lugar de outras três que não tinham nem dois anos de uso”, destacou o prefeito – que já foi motorista de ambulância da própria Rede Municipal de Saúde no início do ano 2000.

“São veículos que fazem o transporte dos pacientes tanto dentro de Nova Odessa, quanto para fora. Eles dão mais conforto tanto para os pacientes, quanto para os motoristas. E temos agora uma ambulância com uma maca especial, para pacientes com até 300 quilos, o que também é importante. Seguimos melhorando a Saúde para a população de Nova Odessa”, completou Leitinho.

As novas ambulâncias têm motor 2,3 litros dCi turbodiesel, direção elétrico-hidráulica e ar-condicionado, para garantir o conforto dos pacientes, equipe médica e condutores. Uma delas conta ainda com maca retrátil para pacientes com até 300 kg. Todas têm também cadeiras dobráveis (estrutura em duralumínio tubular) com rodas-resgate.

Os novos veículos substituem outros três, que haviam sido viabilizados pela Prefeitura em 2022. A frota do setor conta, desde 2022, com cinco ambulâncias zero-quilômetro, além de um micro-ônibus, três vans (uma delas adaptadas para o transporte de pacientes cadeirantes) e duas minivans para sete pacientes cada.

Das cinco ambulâncias, três são locadas e duas foram enviadas pelo Governo do Estado para o Município – uma delas viabilizada a partir de uma indicação do deputado Rogério Nogueira, com apoio dos vereadores Oseias Jorge e Levi Tosta, e outra pelo deputado estadual Dirceu Dalben.

Atualmente, graças a essas melhorias, o Setor realiza cerca de 2.400 atendimentos por mês, muitas vezes com embarque e desembarque na “porta” da residência do paciente. São no total 22 veículos à disposição da equipe.

NOVA CENTRAL

E a modernização da frota não foi a única medida do prefeito Cláudio Schooder para modernizar e reequipar a Central de Ambulâncias 192, localizada entre o HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia) e o Ambulatório de Especialidades Médicas. Em 2023, foi concluída a reforma total e ampliação do Setor. A obra foi promovida pela Prefeitura, com recursos próprios.

O prédio recebeu um 2º piso com uma ampla sala de descanso e dois vestiários (feminino e masculino), permitindo a higienização dos integrantes da equipe de resgate pós-atendimentos. O WC do térreo foi reconfigurado para ser acessível. Também foi recuperada a sala inferior para almoxarifado e criadas 6 vagas de estacionamento exclusivas. Toda a Central foi cercada por muros e ganhou um portão metálico automático, com piso regularizado e galerias de águas pluviais.

