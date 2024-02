O apresentador Faustão passou por um transplante de rim

na manhã desta segunda-feira (26), no Hospital Albert Einstein. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital. Ainda conforme a unidade hospitalar, Faustão deu entrada no último domingo, dia 25 de fevereiro, para se preparar para o transplante. Ele teve um agravamento de uma doença renal crônica.

No domingo, o hospital foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo para realizar a avaliação sobre a compatibilidade de um órgão doado. O apresentador seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico.

Problemas renais e novo coração

Esses problemas renais se intensificaram após o quadro de insuficiência cardíaca enfrentado pelo apresentador de 73 anos, em agosto de 2023. Na ocasião, Faustão deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 5 de agosto. Ele entrou na fila de transplantes e recebeu um novo coração no dia 27 do mesmo mês.

O responsável pela doação foi um jogador de futebol de várzea de Santos, Fábio Cordeiro da Silva, que havia morrido no dia anterior em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

