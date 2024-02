Pexels

Que a tecnologia é capaz de gerar empregos, alavancar a economia de um país e trazer novos olhares para os mais variados setores, incluindo marketing e comércio, não podemos negar. De uns anos para cá, tantas foram as mudanças ocorridas na economia do país que fica até mesmo difícil listar e acompanhar todo esse processo.

Para entender como tudo isso funciona, basta nos lembrarmos sobre os avanços tecnológicos e novas invenções a respeito da internet. Usar uma VPN para acessar sites e ter maior segurança deixou de ser um luxo, e passou a ser algo essencial. Para isso, baixar uma VPN deve ser requisito número 1 para aqueles que querem evoluir no mercado econômico e ter novas perspectivas.

Melhorias para o Empreendedorismo

No que diz respeito a melhorias no setor de empreendedorismo, vemos um enorme avanço em especial na área industrial. As indústrias se beneficiam diretamente quando têm o poder e capacidade de associar mão de obra e máquinas.

A automação certamente veio para facilitar e muito a vida do empreendedor, mas muito se discutiu (e ainda se discute) sobre a substituição de robôs em fábricas por seres humanos. Isso assusta bastante aqueles que dependem do trabalho para sobreviver, e uma melhor adequação desses serviços aliados ao trabalho desenvolvido pelos funcionários e responsáveis pelo andamento da economia deve ser considerada.

Mas o que devemos estar atentos é ao fato de que, com mais ferramentas e instrumentos usados para a produção, mais empregos em outras áreas acabam sendo recrutados, como os especialistas em desenvolvimento tecnológico. Antigamente, era necessário importar todo a maquinaria necessária para fazer uma fábrica funcionar, como:

Indústria automotiva

Agricultura

Computação

Com mais capacitação de jovens nesse sentido, podemos esperar um avanço positivo da economia do país.

Pexels

Em contrapartida, com o aumento da automação, as indústrias podem reduzir significativamente o custo necessário para a produção, algo que vem agregando e muito a vida dos empreendedores e empresários em geral. Um maior foco, então, pode ser dado a outras áreas, como relacionamento com o cliente e marketing.

E por conta da diminuição nos custos exigidos pela produção, sobra mais dinheiro no bolso do consumidor! Sendo assim, preços mais acessíveis para adquirir carros, computadores e serviços em geral podem ser percebidos com o passar do tempo.

O conceito de economia compartilhada vem sendo difundido no Brasil, e sua ideia é buscar otimizar a utilização de recursos no intuito de termos mais pessoas acessando produtos e serviços sem precisar pagar pelos mesmos. Sites de compra e venda de roupas usadas e até mesmo serviços de streaming entram nessa categoria.

Pode-se chamar também de economia colaborativa, onde a tecnologia é capaz de unir e conectar de forma rápida e eficaz as partes interessadas no processo. E isso só pode ser possível através da tecnologia e implementações que fazemos por meio dela. Outro ponto a ser citado diz respeito a formas de pagamento que vem facilitando a vida de todos, como:

Carteiras virtuais

Pix

Pagamento por QR Code

A relação do consumidor com o dinheiro vem mudando drasticamente. Há quem de fato se assuste com tantas transformações simultâneas, mas para quem entende de tecnologia, sabe-se bem o que isso traz de benefícios ao país.