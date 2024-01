Nos dias de hoje, a praticidade proporcionada pelos sites de reservas de hotéis é inegável, oferecendo aos viajantes a comodidade de encontrar e reservar acomodações de forma rápida e eficiente. No entanto, por trás dessa conveniência, escondem-se diversos perigos relacionados a abusos online, que vão desde a criação de sites falsos até ataques sofisticados de phishing.

Segundo Helder Ferrão, Gerente de Marketing para as Indústrias da Akamai na América Latina, um dos principais riscos enfrentados pelos usuários é a presença de sites fraudulentos que se passam por plataformas legítimas de reservas de hotéis. “Esses sites falsos são projetados para enganar os visitantes, muitas vezes replicando a interface e o design de sites confiáveis. Ao cair nesse golpe, os usuários podem fornecer informações pessoais e de pagamento, as quais são, então, exploradas por cibercriminosos”, explica.

Outro tipo de ataque comum é o phishing, que utiliza técnicas enganosas para roubar dados sensíveis. E-mails fraudulentos, muitas vezes disfarçados como ofertas extremamente vantajosas ou de confirmações de reserva, induzem os usuários a clicarem em links maliciosos. Helder complementa: “Esses links podem redirecionar para páginas falsas que solicitam informações confidenciais, como números de cartão de crédito e detalhes de identificação, comprometendo a segurança dos hóspedes.”

Um exemplo desses golpes foi um caso envolvendo o Booking.com, plataforma online de reservas de hospedagem, que sofreu ataques por meio de e-mails phishing. Essa abordagem sofisticada começou com a enganação dos funcionários dos hotéis, fazendo-os clicar em links que instalaram programas de malware em seus sistemas. Esse malware foi projetado para identificar clientes que realizaram reservas por meio do Booking.com.

Com os dados dos alvos, os hackers entraram em contato diretamente com os clientes, e os pagamentos realizados, ao invés de beneficiarem os hotéis, foram desviados para as mãos dos criminosos.

Diante desse cenário e levando em conta a chegada do carnaval em que as demandas de reservas aumentam, Helder Ferrão dá alguns insights de medidas preventivas para que os clientes possam garantir uma experiência segura e sem contratempos.

Verificação do site

Antes de efetuar uma reserva, é essencial realizar uma análise detalhada para verificar a legitimidade do site escolhido. Garantir que a página esteja protegida por certificados de segurança, identificados pelo protocolo “https://” na barra de endereços, é o primeiro passo para assegurar uma conexão segura. A verificação adicional inclui a busca por indicadores visuais de autenticidade.

“Em um ambiente online propenso a ameaças, a certificação de uma conexão segura é crucial”, explica Helder. Ao incorporar essas práticas, os clientes podem proteger efetivamente seus dados pessoais, estabelecendo uma base sólida para uma experiência de reserva confiável.

Pesquisa de avaliações

É fundamental consultar as opiniões de outros usuários sobre o site de reserva e o hotel específico. Essas avaliações reais constituem uma fonte valiosa de insights que abrangem desde a confiabilidade do serviço oferecido pelo site até experiências anteriores no próprio hotel. Essa abordagem permite que os clientes obtenham uma compreensão mais abrangente antes de efetuarem suas reservas, proporcionando uma base informada para a tomada de decisões.

Confirmação direta

Ao optar pela confirmação direta, é recomendável que, após realizar a reserva online, os clientes entrem em contato diretamente com o hotel para validar e confirmar todos os detalhes. Essa medida adicional desempenha um papel crucial na prevenção de possíveis surpresas desagradáveis, proporcionando uma camada extra de segurança e garantindo que as informações fornecidas durante o processo de reserva coincidam com os registros do hotel.

Essa prática simples, mas eficaz, contribui para uma experiência de reserva mais tranquila e confiável, como explica Helder. “Esse cuidado extra evita prejuizos financeiros além do estresse psicológico, pois há casos de pessoas que chegaram ao destino e descobriram que não havia reserva em seu nome”.

Utilização de métodos de pagamento seguros

Quando se trata de pagar pelas reservas, é uma boa prática dar preferência a métodos de pagamento seguros, como cartões de crédito, pois oferecem camadas extras de proteção contra fraudes, o que significa mais segurança ao realizar transações online.

Os cartões geralmente vêm com medidas de segurança robustas e programas de proteção ao consumidor, proporcionando uma experiência de pagamento mais tranquila e protegida. “Ao escolher métodos de pagamento confiáveis, o cliente não só facilita o processo de pagamento, mas também se resguarda contra atividades fraudulentas, garantindo maior segurança nas suas transações online”, completa Helder.

Atualização contínua

Ao efetuar atualizações regulares em seus dispositivos, os clientes fortalecem sua defesa contra ameaças virtuais. Essa prática não só melhora o desempenho dos sistemas, mas também integra correções de segurança essenciais, elevando a resistência contra possíveis ataques cibernéticos.

Ao manter os dispositivos e softwares atualizados, os clientes adotam uma abordagem proativa na preservação da integridade e segurança de seu ambiente digital.

“Em um mundo cada vez mais digital, a segurança cibernética torna-se uma prioridade. Ao adotar precauções e permanecer alerta, os clientes podem desfrutar das facilidades oferecidas pelos sites de reservas de hotéis sem comprometer a segurança de suas informações pessoais e financeiras”, conclui Helder.

