O ato que confirmaria a indicação de Vanderlei Cocato (Republicanos) como pré-

candidato a vice na chapa do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) foi cancelado em definitivo. O pré-candidato a vereador de Nova Odessa Duman da Mecância morreu de AVC (Acidente Vascular Cerebral) no último domingo, foi hospitalizado mas acabou morrendo nesta quarta-feira no hospital São Francisco em Americana.

Com o luto, o evento da apresentação da aliança PL e Republicanos havia sido remarcado para esta quinta-feira (adiamento de 1 dia), mas a decisão desta manhã foi pelo adiamento por mais tempo.

COMUNICADO Ainda consternada com o falecimento do amigo Carlos Duman, a direção do Republicanos 10 Nova Odessa comunica o CANCELAMENTO do encontro que seria realizado nesta quinta-feira, no Espaço de Eventos Green Village. Uma nova data será divulgada nos próximos dias. Atenciosamente. VANDERLEI COCATO – Presidente do Republicanos 10 Nova Odessa

